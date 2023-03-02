Чоловік повертався додому і загадково зник: його рештки знайшли в акулі

В Аргентині 32-річний Дієго Барріа 18 лютого повертався додому та загадково зник. Згодом його останки знайшли в шлунку акули.

Про це пише elpais.com.

Інцидент стався у провінції Чубут на півдні Аргентини. Там 32-річний чоловік на квадроциклі повертався додому. Востаннє Барріа, батька трьох дітей, бачили незадовго до опівночі 18 лютого. Дорогою він зупинився привітатися з друзями-рибалками і сказав дружині, що трохи запізнюється. Однак він не повернувся додому ні тієї, ні наступної ночі.

Він також не відповідав на текстові повідомлення і на телефонні дзвінки. Не отримавши від нього жодної звістки протягом двох днів, родичі вирішили звернутися до поліції із заявою про його зникнення. Після цього поліція через 40 годин знайшла пошкоджений квадроцикл, а трохи далі - його шолом, який був розколотий навпіл. Тіло чоловіка загадково зникло.

У неділю, 26 лютого, рибалки зловили трьох акул, а коли вони розпатрали тварину, щоб витягти кишки, то виявили шкіру, жир і людську плоть. Також на знайденому тілі виявили татуювання. Так і впізнали 32-річного Дієго Барріа.

"Основна з гіпотез полягає в тому, що Барріа зіткнувся зі скелею під час їзди на квадроциклі і його тіло віднесло у море, але ми збираємося розглянути всі можливі теорії з урахуванням доказів, знайдених на місці події. Буде проведено аналіз транспортного засобу, щоб встановити, як стався нещасний випадок, тому що транспортний засіб був знайдений далі від берега", - сказав представник поліції Крістіан Ансальдо.

Нагадаємо, в Австралії величезна акула на очах у відпочивальників біля пляжу пошматувала 59-річного чоловіка. Потерпілий помер від отриманих травм.

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