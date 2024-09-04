Чоловік прагне розлучення через знайдені фото у телефоні дружини: що вона знімала

Чоловік поставив під сумнів свій шлюб після того, як зробив моторошну знахідку в телефоні своєї дружини.

Свою розповідь він почав із того, що одружений зі своєю обраницею вже 11 років та виховує з нею трьох "дивовижних" дітей.

"У нас ніколи не було жодних серйозних проблем. Вона чудова мама і всі ці роки була лише чудовою партнеркою", - написав він на Reddit.

Але декілька ночей тому він прокручував фотографії їхнього сина на її телефоні, коли натрапив на альбом з його ім'ям. Усередині було 9631 фото, де він спить за ці роки. Він продовжив: "Вона ніколи не розповідала мені про це і не надсилала мені жодної фотографії. На них я просто сплю з різних ракурсів. Я так наляканий і не знаю, як жити далі. Я посперечався з нею щодо фотографій, і вона просто розлютилася, що в мене її телефон, і не дала жодних пояснень. Я почуваюся дуже ображеним і мені некомфортно спати поряд із нею. Я відчуваю, що більше не можу бути із цією людиною".

Збентежено він запитав користувачів Reddit: "Що мені робити? Це дивно, так? Чи я надто гостро реагую, бажаючи розлучення після того, як знайшов тисячі фотографій себе сплячого на телефоні дружини?".

У відповідь, коментуючи його допис, один користувач написав: "Для когось це дивно. Для когось це мило. Здається, вона по вуха закохалася в тебе, або це божевільний фетиш, або те й інше. Думаю, тобі дійсно варто поговорити з нею, як це роблять одружені люди, або принаймні повинні. А потім ухвали рішення".

Інший юзер додав: "Я думаю, що так повинен почуватися мій собака, тому що у мене приблизно стільки ж фотографій, як він спить".

Тим часом третя людина зазначила: "Це дивно, але поспішати з розлученням через це також дивно. Це потрібно обговорити".

Нагадаємо, жінка розлучилася з чоловіком через два тижні після весілля. Вона хотіла скасувати церемонію, але не змогла.

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