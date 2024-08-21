Чоловік придбав будинок мрії та наступного дня зірвав джекпот – фото щасливчика

Жарт продавців щодо його гри в лотерею став реальністю.

Чоловік із Північної Кароліни, США, зірвав джекпот наступного дня після придбання будинку.

Про це пише UPI.

Бенні Мерфі купив свій новий будинок у Мебані всього за день до розіграшу Cash 5 у четвер, 15 серпня.

"Я закрив угоду щодо будинку в середу", - сказав Мерфі. "Вони пожартували про те, що виплата буде меншою, якщо я виграю в лотерею".

У результаті Мерфі виграв 439 527 доларів, купивши квиток за долар.

Бенні Мерфі / Фото: North Carolina Education Lottery

Він сказав, що його виграш піде на виплату боргу за дім, оплату поїздки на риболовлю та поповнення його ощадного рахунку.

Нагадаємо, чоловік пішов по подарунок другу на день народження і розбагатів на 4 мільйони доларів. Зупинка у магазині вина стала доленосною.

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