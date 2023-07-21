Чоловік придбав дешевий дім та був шокований коштовними знахідками всередині: що там було (фото)

Торговець антикваріатом придбав будинок всього за 7500 доларів та був шокований знахідками всередині.

Про це пише nypost.com.

Алекс Арчболд, який володіє антикварним магазином в Едмонтоні, Канада, та веде популярний канал на YouTube із сотнями тисяч підписників, купив будинок та майно своєї покійної вчительки музики Бетт-Джоан Рак.

Як виявилося, там були коштовності на суму понад 300 000 доларів.

Будинок з антикваріатом / Фото: скриншот з відео

"Мені сказали, що вона має скромний дохід, тому я не чекав багато чого, — сказав 46-річний канадієць. — Коли я вперше побачив будинок зсередини, я був трохи шокований станом будинку, тому що вона була дуже гарно одягненою жінкою. Насправді, єдина причина, через яку я купив дім, полягала в тому, що я думав, що це може бути цікавою пригодою для нашого каналу на YouTube, і принаймні я отримаю рояль. Не можна було побачити, що було в будинку, тому що він був забитий до стелі".

Алекс Арчболд / Фото: instagram.com/curiosityincyeg

Разом зі своєю дружиною та дітьми ютубер обшукав будинок у пошуках чогось, що можна було б продати, і одразу ж здивувався, виявивши срібні злитки, заховані у стосі паперів.

За словами Арчболда, це була лише верхівка айсбергу.

"Серед наших найбільш приголомшливих знахідок гаманці, повні готівкою, срібний злиток вагою майже 3 кг і сумки, повні золотих і діамантових каблучок", — сказав він.

Будинок з антикваріатом / Фото: скриншот з відео

Початковий аукціон зібрав майже 200 тисяч доларів.

Арчболд розраховує заробити ще як мінімум 100 000 доларів на той час, коли будинок повністю спорожніє.

Повідомляється, що Бетт-Джоан народилася 1944 року і збиралася стати танцівницею, поки через перелом стегнової кістки в результаті автомобільної аварії вона не була прикута до ліжка майже 5 місяців.

Бетт-Джоан Рак / Фото: скриншот з відео

Жінка продовжувала розвивати свою любов до музики в Королівській музичній консерваторії в Торонто і у віці 23 років отримала диплом сольної виконавиці на фортепіано, а через рік отримала ступінь викладачки з фортепіано.

Арчболд та його родина також знайшли кілька коробок від іменитих дизайнерів, таких як Chanel, Burberry та Tiffany. Крім того, вони виявили цілі шафи, набиті шубами та іншим дизайнерським одягом, створеним десятиліття тому. У будинку також були цінні старі платівки, старовинні столові прилади, взуття, книги та не менше трьох швейних машин.

Будинок з антикваріатом / Фото: скриншот з відео

"Це була найкраща інвестиція, яку я коли-небудь робив", - заявив він.

Арчболд розповів, що залишив рояль собі і сподівається перемістити його до кафе, яке він планує відкрити поряд зі своїм магазином.

Нагадаємо, переможець лотереї не прийшов по свій понад мільярд доларів. Шанс вгадати переможну комбінацію у цій лотереї становить один до 292 мільйонів.

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