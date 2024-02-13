Чоловік приголомшив перетворенням причепу для перевезення коней на будинок – фото

Чоловік перетворив причеп для перевезення коней на затишний будинок з однією спальнею і тепер здає його в оренду.

Про це пише Mirror.

24-річний Джеймі Дафф купив уживаний причіп за 4 тисячі євро. Після десяти місяців ремонту вартістю 21 000 євро крихітний будинок, розташований лише за 30 хвилин їзди від Дубліна, Ірландія, може похвалитися ванною кімнатою, кухнею, баром, спальнею та вітальнею. На території є джакузі, місце для багаття та барбекю. І, попри невеликий розмір, Джеймі здає його в оренду на Airbnb за ціною від 140 до 200 євро за ніч.

Чоловік перетворив причеп для перевезення коней на будинок / Фото: Jamie Duff / SWNS

Джеймі, який працює графічним дизайнером, сказав: "Коли ми вперше отримали його, це був цілком придатний для використання коневіз — він мав перегородки для коней і міг перевозити чотирьох тварин. У ньому була крихітна житлова площа, але вона була застарілою. Мені просто довелося все вирвати та почати з нуля. Я розмістив ванну всередині вантажівки. Загалом усе обійшлося мені в 25 000 євро, і я дуже пишаюся результатом".

Чоловік перетворив причеп для перевезення коней на будинок / Фото: Jamie Duff / SWNS

Джеймі Дафф / Фото: Jamie Duff / SWNS

Джеймі сказав, що здивувався популярністю цього унікального орендованого будинку, сказавши: "Чесно кажучи, я був вражений кількістю людей, які в ньому зупиняються. Він був дуже завантажений. Він може вмістити до чотирьох осіб".

Чоловік перетворив причеп для перевезення коней на будинок / Фото: Jamie Duff / SWNS

У листопаді 2023 року чоловік придбав ще один фургон за 4000 євро та зараз ремонтує його.

"У мене план схожий на перший, але я хочу кинути собі більше викликів", - сказав він. "Я хочу зробити це в іншому стилі, щоб коли люди приходять на Airbnb, у них був вибір із двох різних стилів. Ремонт минає добре. Я почав ремонт лише в січні, тож нам ще є над чим працювати. Сподіваюся, що завершу його до липня 2024 року".

Нагадаємо, жінка перетворила сарай на затишний будинок. Там є кухня, двоспальне ліжко і багато місця для зберігання речей.

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