Чоловік приголомшив реалістичними зображеннями героїв на гарбузах: скільки він заробляє (фото)

Тепер це справа його життя.

Майстер-художник розповів, як заробив цілі статки, перетворюючи гарбузи.

Про це пише Daily Star.

Алекс Вер терпіти не може смак гарбуза, але заробив понад 822 тисячі фунтів стерлінгів за вирізання на них спеціальних зображень.

Від Пеннівайза, Бетмена, Мандалорця до Едді з "Дуже дивних справ" та "Гаррі Поттера" — 56-річний чоловік заробляє на життя, присвячуючи свій час хитромудрим проєктам.

Чоловік створює реалістичні зображення героїв на гарбузах / Фото: instagram.com/thepumpkingeek

Розповідаючи про своє ремесло, Алекс сказав: "Я хотів бути крутим сусідом на Геловін і лише почав деталізувати своє різьблення. Мій улюблений дизайн був для фільму "Гобіт". За це я отримав нагороду у Голлівуді!".

Чоловік створює реалістичні зображення героїв на гарбузах / Фото: instagram.com/thepumpkingeek

Алекс зібрав понад 8000 шанувальників у Instagram завдяки своїм творінням із гарбуза. Його підписники часто божеволіють від його проєктів, а особливо приголомшив фанатів Бетмен.

Чоловік створює реалістичні зображення героїв на гарбузах / Фото: instagram.com/thepumpkingeek

"Цей фон та ефект дощу такі гарні", — написав один користувач, а інший додав: "Люблю твою роботу, Алексе!".

Його дизайн Пеннівайза також спричинив переполох перед Геловіном: один із юзерів заявив: "Мені це потрібно!". Інший фанат назвав його "захопливим", а третій сказав, що теж хоче собі такий.

Чоловік створює реалістичні зображення героїв на гарбузах / Фото: instagram.com/thepumpkingeek

Нагадаємо, чоловік купив ядерний бункер. Він показав, як його облаштував та що знайшов усередині.

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