Чоловік приголомшив, що був у потойбіччі, де ангели передбачили дві смерті: це здійснилося

Самопроголошений "заклинач привидів" Девід Ганзел пережив клінічну смерть та розповів, що бачив.

Так, чоловік поділився з dailystar.co.uk, що ангели нібито розповіли, коли його собака та брат мали померти — і це здійснилося.

57-річний Девід ледве вижив після того, як у вересні 2015 року у нього розвинулася легенева інфекція і сепсис. Він поділився, що під час відвідування "потойбіччя" на смертному одрі ангели назвали йому дати трагедій.

2015 рік / Фото: dailystar.co.uk

Девід сказав, що почав бачити і чути мертвих від 4 років. Попри те, що в дитинстві він переїжджав, вони "слідували за ним". Містик додав, що знав про свої надприродні здібності ще від дитинства.

"Коли я був молодшим, у мене була здатність чути всі звуки. Я чув шепіт, але батьки їх не чули. Я чув, як мертві зачиняли двері, вмикалося і вимикалося світло. Мені це набридло, все моє життя стало лайновим, люди казали, що я божевільний. Я почав вживати алкоголь та наркотики", - поділився він.

Девід у дитинстві / Фото: dailystar.co.uk

Ганзел додав, що його найбільш незабутній контакт із божественними істотами був, коли він був у комі 2015-го. Тоді чоловіку було 50 років.

"У мене 70 відсотків легенів були вкриті інфекцією, і у мене був сепсис - він протікав по всьому моєму тілу", - пригадав він.

Через три дні медичний персонал сказав батькам Девіда, що він "не виживе".

"Я навіть не знав, що помер. Мене віднесло в нірвану, коли очі заплющилися, а все, що оточувало, поринуло у темряву. Вони показали мені найкрасивіше золотисто-біле світло. Це було так гарно, і там були всі ці ангели. Вони сказали мені, що ще одна причина, через яку мені довелося повернутися, полягала в тому, що мій старший брат мав померти. Я також бачив, що наш маленький песик Тото теж помре раніше мого брата", - поділився чоловік.

Девід опритомнів за два місяці. За цей час він схуд на 45 кг. Отямившись він розмірковував про те, що бачив.

Він сказав: "Я думав, що це був сон. Я думав, що облажався, і все це було неправдою. Я почав страждати від депресії, тому що тепер ти просто бачиш світ інакше".

Девід після клінічної смерті / Фото: dailystar.co.uk

Але після того, як твердження ангелів справдилися, Девід сказав, що знав, що події не були його уявою.

"Я все ще не вірив у це, і тоді мій маленький песик помер. Саме так, як вони сказали – її роздерли інші великі собаки в будинку моїх батьків. А потім у мого брата, як вони і сказали, раптово виявили рак легенів четвертої стадії та пухлину головного мозку, і він помер за чотири місяці", - поділився Девід.

Девід додав, що всі його недуги, включаючи гіпертонію, тяжкий тривожний розлад та підозру на ушкодження мозку внаслідок коми, були вилікувані.

Нагадаємо, британець Кевін Гілл поділився своїм досвідом потойбіччя після того, як пережив клінічну смерть. Лікарі назвали його "диво-людиною".

Читайте також: