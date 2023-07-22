Чоловік приголомшив схудненням на 148 кг та пожалівся на нову проблему: фото до і після

Американець зазнав дивовижних змін, схуднувши на 148 кг, що становить 65 відсотків його первісної маси тіла.

Про це пише mirror.co.uk.

2017 року Джефф Пітерс важив понад 227 кг. Але після того, як став свідком смерті друга та пережив особисті проблеми, він вирішив внести зміни у своє життя.

Джефф Пітерс до схуднення / Фото: mirror.co.uk

Шлях Джеффа до схуднення розпочався із низьковуглеводної дієти, важкої атлетики та їзди на велосипеді, які допомогли йому скинути 68 кг.

Проте він зіткнувся з наслідками дієти для здоров'я і вирішив зробити операцію на шлунку, щоб ще більше контролювати своє харчування. Зараз він важить 79 кг та споживає близько 2000 калорій на день.

Джефф після схуднення / Фото: mirror.co.uk

38-річний Джефф сказав: "Я був великим все своє життя. Насправді зараз я менший, ніж був у третьому класі — моя куртка з початкової школи тепер на два розміри більша. Моя найважча вага була набагато більшою за 227 кг. Потім я побачив, як помер один із моїх найкращих друзів — він був на два роки старший за мене і важив трохи більше — але спостерігаючи за цим, я дійсно захотів внести зміни. Все це підштовхнуло мене до того, щоб повернути своє життя", - поділився він, маючи на увазі, що його батько захворів, а його шлюб розпався 2020 року, що спонукало його розпочати шлях до схуднення.

Джефф до схуднення / Фото: mirror.co.uk

Попри приголомшливу втрату ваги, у Джефа залишилася в'яла шкіра, яка, за оцінками, важить до 18 кг. Це спричинило проблеми зі здоров'ям, такі як проблеми з поставою та хребтом, подразнення шкіри, інфекції та нервовий зрив.

Він сказав: "Щодня потрібний постійний догляд та процедури, щоб підтримувати її в чистоті та здоров'ї, зокрема креми, що відпускаються за рецептом, для запобігання екземі та пошкодженню шкіри".

Щоб завершити свою трансформацію, Джеффу потрібні кошти для хірургічного видалення зайвої шкіри, що лікарі вважають за необхідне з медичної точки зору, але не повністю покриваються страховкою.

Нагадаємо, жінка після схуднення видалила 2 кг зайвої шкіри з живота та зберегла її як сувенір. Вона розповіла про процес та про те, що хоче зробити.

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