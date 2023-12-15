Чоловік приголомшив своїм рекордно низьким пульсом: "Лікарі не вірили, що це правда" (фото)

Англієць дав нове визначення поняттю "зупинка серця" після того, як зафіксував пульс із частотою всього 22 удари на хвилину, що може побити світовий рекорд Гіннеса за найповільнішою частотою серцевих скорочень.

Про це пише nypost.com.

"Люди були дуже шоковані тим, наскільки низьким він виявився", - розповів Кемерон Джонсон про свою серцево-судинну аномалію, зазначивши, що лікарі "знали, що його пульс зазвичай низький, але коли вони зрозуміли, наскільки, то не могли в це повірити". "Лікарі вважали це цікавим", - додав він. "Вони продовжували приходити, щоби переконатися, що це правда. Приблизно двоє чи троє з них засунули голови, щоб побачити це на власні очі".

Кемерон Джонсон / Фото: North News & Pictures for NY Post

Уродженець Ньюкасла, який працює екологом, сказав, що перший натяк на його надмірно повільний пульс з'явився, коли він почав носити фітнес-трекер сім років тому. Він також іноді страждав на запаморочення, попри те, що був ентузіастом фізичних вправ, регулярно бігав і займався спортом.

"Я ношу годинник і завжди знав, що у мене низький пульс, але мій годинник показував його в середньому 30 ударів за хвилину, і коли я побачив це, я занепокоївся", — сказав він.

Кемерон Джонсон / Фото: North News & Pictures for NY Post

Однак Джонсон не надто замислювався про це, поки в липні лікар не виміряв його пульс. Медик був настільки стривожений свідченнями, що викликав швидку допомогу, щоб відвезти бігуна додому з прийому, побоюючись, що його пацієнт не зможе керувати автомобілем самостійно.

Під час наступного візиту у вересні 24-годинне дослідження електрокардіограми показало, що його частота серцевих скорочень у середньому становила 30 ударів за хвилину, але під час читання впала до 22 ударів за хвилину.

"У минулому мені робили декілька ЕКГ, і всі вони були низькими, але лікарів це ніколи не турбувало", - сказав він. "Але цього літа я мав такий випадок, і тоді лікарі занепокоїлися і викликали швидку допомогу, щоб відвезти мене до лікарні".

Кемерон Джонсон / Фото: North News & Pictures for NY Post

Це на декілька ударів повільніше, ніж світовий рекорд Гіннеса у 26 ударів за хвилину, встановлений 81-річним колишнім спортсменом на витривалість Денієлом Гріном 2014 року.

Нормальна частота пульсу у стані спокою для дорослих становить від 60 до 100 ударів на хвилину, що за Джонсоном еквівалентно черепасі, що перебуває в сплячці під льодом.

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Фактично будь-яке значення нижче 60 вважається брадикардією, що означає аномально повільну частоту серцевих скорочень і може вказувати на проблеми з серцем. Це також може спричинити напади непритомності, запаморочення та втоми через відсутність кровопостачання мозку та інших органів.

"Я перебував у лікарні вісім чи дев'ять годин, а потім мені довелося носити монітор протягом 24 годин", - сказав Джонсон. "Вночі він падає нижче і може зупинятися більш як на п'ять секунд. Я був шокований тим, наскільки він низько опустився", — сказав він. "Це досить довгий термін, якщо подумати про серцебиття".

Кемерон Джонсон / Фото: North News & Pictures for NY Post

Попри ризики, лікарі дійшли висновку, що стан бігуна "не викликає занепокоєння". Вони визнали його "здоровим, але за станом чоловіка необхідно спостереження" — іншими словами, його серце працюватиме, хоч і дуже повільно.

"Лікарі описали це як "нічні паузи", - сказав він.

Це захворювання не заважає Джонсону залишатися активним: любитель фітнесу регулярно робить 5-кілометрові пробіжки, їздить велосипедом, грає у футбол і бадмінтон.

"Я досить багато бігаю, граю тут за футбольну команду та намагаюся підтримувати здоров'я та фізичну форму. Я не маю жодних побічних ефектів від цього", — сказав він про свій серцевий ритм. "Я не думаю, що це оптимізує мою продуктивність. Я думаю, що це побічний ефект хорошої фізичної форми для багатьох людей".

Кемерон Джонсон / Фото: North News & Pictures for NY Post

Він каже, що його наступна мета – побити світовий рекорд Деніела Гріна. Джонсон стверджує, що для того, щоб це число було офіційно внесено до книги, йому доведеться провести ще 24 години, підключеним до апарату ЕКГ, за яким стежитимуть два представники Книги Гіннесса. Його офіційне число буде середнім із трьох найнижчих показників серцевого ритму.

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