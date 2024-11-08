Чоловік пригрозив розлученням через реакцію дружини на його сюрприз: що він подарував

Жінка спричинила дискусію після того, як повернула цуценя заводчиці, коли її чоловік подарував тваринку на день народження.

Про це пише Metro.

40-річна жінка розповіла, що, повернувшись додому з роботи, побачила, що чоловік купив їй цуценя. Але замість того, щоб зрадіти новому поповненню в родині, вона виплеснула свій гнів щодо цієї ситуації.

Вона написала на Reddit: "Ми одружені вже 15 років. Двоє дітей 14 і 11 років. Декілька років тому помер наш собака. Відтоді ми говорили про те, щоб завести ще одного собаку, але, можливо, коли діти закінчать школу. Собаки – це величезне зобов'язання, і я не маю часу. Діти займаються сім вечорів на тиждень, а я працюю на двох роботах (загалом 50 годин). Мій чоловік теж працює на повну ставку, але три дні на тиждень працює вдома. Вчора я прийшла додому з "сюрпризом". Цуценя. Я розлютилася, адже я чітко дала зрозуміти, що не хочу собаку".

Роздратована, вона відштовхнула його і нагадала, що собака має бути сімейним рішенням, а не чимось, що купується як сюрприз. Вона додала: "Я відчула, що він мене не поважає. Він прийшов у лють, погрожував розлученням і ночував в іншому місці. Сьогодні він прийшов додому, і я перепросила за те, що припустила, ніби він купив собаку, тому що хотів її, а не тому, що це був подарунок від щирого серця. Я сказала йому, що він повинен повернути собаку".

Після того, як він знову згадав про розлучення, вона вирішила звернутися до соціальних мереж, щоб запитати користувачів, чи не була вона неправа.

У відповідь один юзер написав: "Якби це справді був подарунок, він би перепросив, що так сильно промахнувся. Очевидно, що це не був подарунок для вас, це було те, що він хотів і вирішив зробити без узгодження або консультацій. Ви явно не в змозі належним чином піклуватися про цуценя, і його реакція спричиняє занепокоєння. Якщо він хоче розлучитися через це, я маю запитати, чи не краще було б вам?". Інша людина додала: "Ви не помиляєтесь, що не хочете собаку, адже це величезне зобов'язання. Ви не просили про це, і ваш чоловік не зважав на вашу думку. Однак у мене є запитання – чому ваш чоловік двічі погрожував розлученням через несуттєве питання? Навіщо йому згадувати, що ви погано до нього ставитеся? Тому що справа не лише в собаці, у вас обох є серйозні проблеми, над якими потрібно попрацювати, якщо є хоч якась надія на те, що цей шлюб збережеться".

Нагадаємо, різдвяний подарунок розкрив сімейну таємницю, яку зберігали 50 років. Дві сім'ї змінилися назавжди.

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