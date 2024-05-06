Чоловік приніс додому 5000-річну вазу, яка "вбила" свиней та збунтувала проти нього село – фото

Люди вимагали знищити вазу, перш ніж він передав реліквію до музею.

Селяни в Китаї збунтувалися після того, як фермер відкопав дивну вазу, яка, за їхніми словами, вбила його тварин і тепер "переслідує" їхню місцевість.

Про це пише Daily Star.

Фермер з провінції Ганьсу натрапив на 30-сантиметрову вазу з кришкою у формі людської голови. Дружина насварила його за те, що він приніс її додому, побоюючись поганої прикмети.

Чоловіка, відомого як Чжан, також критикували сусіди, які вважали, що ваза могла бути частиною людського поховання. Він зробив вигляд, що позбувся реліквії, і сховав її у свинарнику.

Ваза / Фото: Sanook

Через декілька днів "декілька свиней у хліві, де він вирощував їх протягом тривалого часу, раптово померли з невідомих причин".

Ветеринар сказав, що свині померли внаслідок свинячого грипу, але забобони взяли гору над селянами і дружиною чоловіка, яка зажадала знищити вазу.

"Це може бути артефакт з попередньої епохи. Старожитність, якій понад 5000 років", - сказали Чжану археологи.

Чжан подарував вазу музею провінції Ганьсу. Було встановлено, що вона належить до культури Середнього Яншао (тип Мяодігоу, близько 4000-3500 років до нашої ери).

Ваза / Фото: Sanook

Археологи в цьому районі також знайшли 4500-річний горщик у формі слона, 4000-річний горщик із зображенням страуса і 3500-річний горщик, який, як кажуть, прикрашений ілюстраціями чоловічих і жіночих статевих органів.

Найпоширенішим мотивом цього типу виробів є геніталії, причому особлива увага приділяється точному зображенню жіночих статевих органів.

У березні 2005 року було оголошено, що в Лінтао, провінція Ганьсу, було знайдено горщик із зображенням геніталій віком 4500 років.

Знахідка була описана як така, що "має велику цінність для вивчення культів родючості в стародавньому Китаї".

Нагадаємо, на Волині знайшли історичну пам’ятку часів Київської Русі. Унікальна знахідка буде передана до Національного музею історії України.

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