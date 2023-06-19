Чоловік привів до парку 20 змій: чим усе закінчилося (фото)

У Шотландії чоловік спричинив паніку, вивівши на прогулянку до парку 20 домашніх змій.

Про це мешканці Пейслі пожалілися у Фейсбук-спільноті The Friends of Barshaw Park.

Вони показали фото та розпочали дискусію, що таким тваринам не місце у громадських місцях.

Змії у парку / Фото: bbc.com

Користувачі писали: "Особисто я не брав би жодної своєї тварини до публічного простору", "Ні. Потрібно йому заборонити це. Заборонити!".

Втім, чимало місцевих стали на захист власника змій, який, за їхніми словами, є постійним відвідувачем парку Баршоу. Вони сказали, що він явно не завдає шкоди і завжди тримав під контролем плазунів: "Я бачив цього хлопця в парку за останні пару років. Він чудова людина, дуже доброзичлива, обізнана і завжди готова відповісти на будь-які запитання. Його змії спокійні, і я тримав їх декілька разів".

Змії у парку / Фото: bbc.com

А жінка на ім’я Маргарет Вінтерс, яка живе біля парку, сказала, що всі, з ким вона розмовляла, раді бачити, як змії захоплюються сонячним світлом.

"Вперше я помітила змій, коли вони буквально повзали біля моїх ніг. Я трохи злякалася, але вони були дуже милі. Я не боюся змій, тому було дуже приємно отримати можливість потримати дитинчат". Вона додала: "Це було дивно, тому що ви очікуєте, що собаки бігають парком, але не змія. Чоловік, якому вони належать, сказав, що вони досить розумні та доброзичливі, і вони мали вигляд, ніби вони насолоджувались сонцем. Більшість людей були справді цікавленими".

Змії у парку / Фото: bbc.com

Однак, попри це, парк Баршоу у Facebook повідомив людям, що місцева рада Ренфрушір заявила, що "ніхто не має дозволу приводити змій до парку".

"Поліція просить, якщо ви побачите когось у парку зі зміями, будь ласка, не звертайтеся до людини, а зателефонуйте до поліції і вони приїдуть", - йдеться в дописі.

Скриншот допису / Фото: bbc.com

Зі свого боку, представник Ради Ренфрушура підтвердив BBC: "Невимірні домашні тварини, такі як змії, не повинні бути принесені до наших парків, і згоди на це не передбачено".

Нагадаємо, у Канаді жінка знайшла пляшку з посланням, випущену в море 34 роки тому. Стало відомо, хто його написав.

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