Чоловік привів кохану на вечірку, яка виявилась їхнім весіллям-сюрпризом: реакція жінки шокувала всіх

Наречений вирішив влаштував своїй коханій весілля-сюрприз. Жінка нічого не знала про це та думала, що йде на модну вечірку, а тому її вкрай роздратував вчинок коханого.

Про це пише mirror.co.uk

Пара зустрічалась 5 років і вони планували одружитись. 30-річна дівчина абсолютно не знала, що станеться, коли 32-річний Марк, запросив її на нібито модну вечірку. З нетерпінням чекаючи цієї події, вона вбралася у своє найкраще вбрання, але коли вона увійшла до великої зали, то була абсолютно приголомшена, побачивши, що всі її друзі, родичі та знайомі вибухнули оплесками, як тільки вона з'явилася на сцені.

"Виявляється, Марк організував для нас ретельно продумане весілля-сюрприз без мого відома. Всі вибухнули оплесками, а я стояла там, шокована і приголомшена. Я просто відчувала суміш емоцій. Хоча я кохаю Марка і мріяла про наше спільне майбутнє, ідея одружитися без попереднього обговорення і згоди здавалася мені порушенням довіри", - зізналась вона.

А тому наречена відвела Марка вбік і висловила своє занепокоєння. Вона пояснила, що хотіла брати участь у плануванні весілля, мати можливість "морально та емоційно підготуватися до такої важливої події". Хлопець назвав свій вчинок це "романтичним жестом", але наречена врешті-решт усе відмінила, що шокувало присутніх гостей.

Жінка каже, що після цього вона посварилась з коханим, родичами та друзями, бо вони вважають, що жінка все зіпсувала. Попри це вона зізналась, що і далі кохає свого хлопця і хоче бути з ним.

Нагадаємо, дівчина витратила 150 тисяч доларів на "гіпержіноче тіло" і залишилась невдоволеною.

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