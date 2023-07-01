Чоловік пробіг у підпаленому одязі та побив одразу два світові рекорди – відео

Французький пожежний Джонатан Веро встановив два світові рекорди, пробігши найдовшу дистанцію, охоплений полум'ям та без кисню.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

У захисному костюмі 39-річний чоловік подолав 272,25 метра, побивши попередній рекорд 204,23 метра.

Джонатан також побив рекорд найшвидшого спринту на 100 м з повним спалюванням без кисню, показавши результат 17 секунд, побивши попередній рекорд на 7,58 секунди.

Обидва рекорди раніше належали Ентоні Бріттону (Велика Британія).

До слова, цей рекорд дуже конкурентоспроможний і від 2009 року переходив з рук в руки сім разів. Джонатан пробіг утричі далі, ніж Кіт Малкольм (Велика Британія), коли він встановив рекорд 14 років тому.

Джонатан не лише пожежний, а й професійний каскадер. Він каже, що в нього "завжди була пристрасть до вогню", і він "ніколи не припиняв грати з ним" від самого дитинства.

Джонатан ділить свій час між гасінням пожеж та влаштуванням вогняних шоу, під час яких він займається такими речами, як жонглювання вогнем, поїдання вогню та "людський смолоскип", підпалюючи все своє тіло.

Він намагався встановити ці рекорди, тому що йому подобається "розсувати кордони" і він хотів "відчинити двері знаменитої Книги рекордів Гіннеса". Він також хотів довести собі, що може "завжди йти далі" як вогненний художник.

Джонатан провів три місяці, готуючись до свого рекордного забігу, тренуючи свою "витривалість, вибухову силу та дихання".

Джонатан Веро / Фото: guinnessworldrecords.com

Офіційна спроба відбулася у його рідному місті Обурден, Франція.

Пізніше він сказав: "Цей виступ має велике значення для мене, для моєї роботи пожежника і для людей, які навчали мене і спостерігали, як я ріс".

Досягнення цих титулів у Книзі рекордів Гіннеса було дитячою мрією Джонатана, який каже, що "щодня прагнув" втілити її в життя.

Однак чоловік не збирається зупинятися на досягнутому. "Мені ще багато чого потрібно спробувати і багато чого ще потрібно зробити", - сказав він.

Нагадаємо, найбільший у світі рубін Estrela De Fura продали на аукціоні за $34,8 млн. Попередній рекорд на аукціоні для рубіна встановив Sunrise Ruby вагою 25,59 карата, який продали за $30,3 млн.

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