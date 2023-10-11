Чоловік продав прах своєї мами на Facebook за 30 доларів – чому він так вчинив і хто його купив

Пара популярних користувачів TikTok виявила, що хтось продає урну з прахом людини на торговому майданчику Facebook, і вирішила, що вона їм потрібна.

Про це пише nypost.com.

Тіктокери Лорен Еліза та Марк вистежили та купили людські останки за 30 доларів.

Марк, який веде обліковий запис "Marketplace Finds" у застосунку, вперше побачив оголошення у вересні. Продавець додав, що в покупку включено копію свідоцтва про кремацію, але передісторія праху продається окремо за 5 доларів.

Марк пожартував: "Якби я продав порох моєї мами, вона воскресла б з мертвих і вдарила б мене по голові".

Після відео Лорен Еліза відповіла: "Я хочу це купити, а також хочу заплатити додаткові 5 доларів за драматичну історію. Хто продає порох своєї мами на торговому майданчику Facebook?".

Лорен додала, що вона "майже впевнена", що це законно, і вона мала рацію. За даними Law.com, у США немає федерального закону, який забороняє продаж людських останків.

"Але не щодня ви бачите, як хтось намагається продати свою маму у скляних флаконах", - сказала вона. "Хто-небудь, надішліть мені оголошення, я купую бабусю!".

Марк опублікував повідомлення про те, що купив попіл, щоб відправити Лорен, і взяв інтерв'ю у продавця.

Коли посилка прибула, Лорен опублікувала TikTok про те, як вона відкриває посилку. Флакон був поміщений у подовжену книгу з черепами та квітами, а в упаковці також була листівка.

Чоловік продав прах матері / Фото: скриншот з відео

Коли хтось у коментарях запитав, чи це справжній прах, Лорен використала свій досвід трунарки, щоб підтвердити: "Це реально. Я бачу фрагменти кісток".

Зрештою Марк поділився передісторією, опублікувавши відео інтерв'ю з продавцем на ім'я Кріс Браун.

Браун розповів, що його стосунки з мамою були не найкращими, а її присутність — навіть у вигляді попелу — приносила йому "незручність".

Якийсь час він міркував, що робити з прахом своєї матері.

"Я просто викину її на сміття? Мені просто змити її? Не знаю, нічого з цього не дало мені спокою", — зізнався він. "Я просто зробив допис у Facebook, щоб подивитися, як все піде, і він просто вибухнув".

Марк сказав своїм підписникам, що він прочитав передісторію, але, підбиваючи підсумок, можна сказати, що мама Брауна була "дивовижною" жінкою, але могла ображати свого сина, вдаючись до "маніпуляцій та фізичного насильства".

Браун сказав, що якщо люди захочуть дізнатися більше, їм доведеться зв'язатися з ним безпосередньо, але він поділився, що відчув деяке полегшення після продажу праху.

"Всі завжди кажуть, що потрібно просто прощати мертвих, тому що вони мертві", - сказав він. "І мені дуже цього хотілося".

Нагадаємо, це не перший випадок, коли хтось намагається віддати порох своєї матері. Під час виступу Pink на фестивалі British Summer Time 44-річна співачка виконувала Just Like a Pill, коли хтось кинув прозорий пластиковий пакет з порошкоподібною речовиною всередині, в якому, як повідомляється, був прах матері.

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