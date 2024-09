Чоловік продав "власне життя" та купив віддалений тропічний острів – фото

Чоловік продав "своє життя" на eBay понад 15 років тому, переживши темний період у своєму житті, і поділився тим, що він зробив після цього сміливого кроку.

60-річний британець Ян Ашер продав в Перті, Австралія, будинок з трьома спальнями і все, що в ньому було, автомобіль, мотоцикл, водний мотоцикл. Це сталося після болісного розлучення, коли він зрозумів, що йому набридла його робота і нове життя в Австралії.

Зрештою, він прийняв пропозицію в 399 300 австралійських доларів (близько 2,9 млн грн на той час), і хоча він очікував більшої ціни, він зізнався, що "ні про що не шкодує".

Спочатку Ашер мріяв подорожувати, кажучи, що "хотів би піднятися на вершину Ейфелевої вежі" – це була "одна з величезного списку речей", які він хотів би здійснити.

Лише через шість років документаліст Бен Фоґл наздогнав його після переїзду на безлюдний острів у Карибському морі, де Ашер розповів, що у своєму новому житті він щасливіший, ніж будь-коли.

В одному з епізодів шоу Ben Fogle: New Lives in the Wild британець разом із партнеркою Ванессою опинився на їхньому тропічному острові Бокас-дель-Торо, що неподалік від узбережжя Панами, де він пояснив: "Я завжди був трохи авантюристом і тому завжди проводив багато часу, займаючись активним відпочинком, таким як скелелазіння, веслування на каное та дайвінг".

Хоча у нього не було водопроводу чи електрики, він міг займатися всіма трьома видами активного відпочинку на свіжому повітрі. Ашер поділився: "Ми не є повністю самодостатніми тут, на острові. Ми вирощуємо кокоси, ананаси, юкку, цукрову тростину та мигдаль, але ми ще не вдосконалили мистецтво вирощування інших овочів на нашій землі. У нас є 10 курей, які вільно блукають островом, тому наші яйця повністю органічні. Іноді місцеві індіанці приносять до причалу свіжовиловлену рибу, яку ми купуємо. Все інше ми купуємо в міському супермаркеті або в невеликому магазині на краю джунглів".

Ашер купив тропічний острів 2011 року за 27 500 доларів, коли він був зарослим і занедбаним, і витратив чотири роки на його облаштування.

Живучи на острові, він проводив час, працюючи на землі або сидячи на пляжі, відкриваючи своє просте життя, де він пірнав з маскою на рифах, читав або плавав – більше або менше, як йому хотілося і коли хотілося.

Ашер також пояснив, що кожні 10 днів вони їздять до міста за продуктами і паливом, а його дівчина Ванесса Андерсон, з якою він познайомився під час візиту до Лондона, "зробила велику різницю" в його житті, коли переїхала жити до нього.

Говорячи про те, чого йому не вистачає вдома, він сказав, що, окрім сім'ї, йому не вистачає катання на водних мотоциклах, а також кращого Wi-Fi і зустрічей з друзями та родиною в англійському пабі.

Він додав: "Ванесса все ще сумує за лондонським капучино, але я думаю, що вона скоро з цим впорається. Я б не став нічого змінювати – мені дуже сподобалося будувати автономний будинок і жити на острові. Я завжди вважав, що життя – це пригода".

Однак 2015 року йому вдалося продати оновлений острів, про що свідчить його офіційний сайт, на якому він поділився кожним аспектом своєї подорожі від моменту продажу всього, що йому належало.

Він зазначив, що його ніщо не зв'язує, оскільки після продажу у нього не було боргів, і він шукає нових пригод.

Вони з Ванессою подорожували світом протягом семи років, відвідавши такі країни, як Таїланд, Нікарагуа та інші, а потім купили нерухомість у Бургундії, Франція.

Пара вирішила оселитися там, і саме там вони перебували на момент останнього оновлення 2021 року.

