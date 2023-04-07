Чоловік прохрускотів 46 різними суглобами поспіль і побив світовий рекорд – відео

Швед побив світовий рекорд, коли послідовно прохрускотів 46 суглобами на своєму тілі.

Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, 23-річний Олле Лундін побив рекорд найтривалішого хрускоту різними суглобами, переплюнувши Камаля Похрела з Непалу, який 2022 року зробив 40 хрускотів. Про це пише upi.com.

Лундін поділився, що декілька місяців тренувався щоб визначити найефективніший порядок дій. Він сказав, що йому треба було навчитися рухатись повільно, щоб випадково не клацнути суглобом передчасно.

За його словами, деякими суглобам було боляче вчитися хрускотіти.

"Найболючішими суглобами, ймовірно, були дрібні суглоби, такі як "середні" суглоби на пальцях рук і ніг в цілому", - сказав він.

Нагадаємо, кішка Розі, якій скоро виповниться 32 роки, може бути найстарішою у світі. Протягом життя чотирипала, якій за людськими мірками 144 роки, відвідувала ветеринара всього двічі.

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