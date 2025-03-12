Чоловік проковтнув сережки Tiffany & Co. вартістю $769 500 – фото

Чоловік проковтнув сережки Tiffany & Co. вартістю 769 500 доларів після пограбування магазину у Флориді, США.

Про це пише PEOPLE.

32-річного Джейтана Гілдера звинуватили у пограбуванні. Він провернув аферу під виглядом VIP-клієнта.

Інцидент стався 26 лютого у торговому центрі Mall at Millenia в Орландо. Гілдер назвався представником баскетбольної команди Orlando Magic, який нібито цікавиться дорогоцінностями, і таким чином отримав доступ до VIP-зони магазину Tiffany & Co.

Як видно на записах із камер спостереження, чоловік схопив дві пари діамантових сережок із прилавка та спробував утекти. Співробітник магазину намагався його зупинити, але Гілдер застосував силу та вибіг із магазину, прихопивши також каблучку вартістю $587 000.

Втеча та затримання

Гілдер утік на автомобілі, але поліція швидко ідентифікувала його машину. Через деякий час Дорожній патруль Флориди (FHP) зупинив його на міждержавній автомагістралі через несправні задні фари.

Під час затримання чоловік чинив опір арешту та був помічений за тим, як проковтнув декілька предметів – ймовірно, викрадені сережки.

Виявлення сережок у шлунку

Після обшуку та проведення сканування тіла у в’язниці в його шлунку виявили "сторонні предмети". Поліція підозрює, що це і є зниклі сережки Tiffany & Co., але ще потрібно буде дочекатися "природного виходу" для офіційного підтвердження.

Джейтан Гілдер / Фото: Orlando Police Department

Цікаво, що підозрюваний сам запитав тюремний персонал, чи будуть йому висунуті звинувачення "за те, що у нього в шлунку". Один із поліцейських також почув, як Гілдер пошкодував, що не викинув сережки у вікно.

Попередні злочини та обвинувачення

Гілдеру висунули звинувачення у крадіжці першого ступеня та пограбуванні в масці. Крім того, у нього вже було 48 невиконаних ордерів на арешт у Колорадо.

Під час обшуку в його машині знайшли цінники, чеки та мобільний телефон, а також бланки сережок Tiffany & Co.

Поліція продовжує розслідування та очікує повернення доказів у справі – у буквальному сенсі.

Нагадаємо, озброєну поліцейську пограбували під дулом пістолета. Напад стався, коли офіцерка перевіряла телефон.

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