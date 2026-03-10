Чоловік прокинувся із синьою шкірою і потрапив до лікарні: несподівана причина здивувала медиків

Посініла рука. Фото: Томмі Лінч / SWNS

У Великій Британії 42-річний будівельник Томмі Лінч із Касл-Греслі (графство Дербішир) пережив незвичний випадок: одного ранку він прокинувся з синюватим кольором шкіри і був змушений терміново звернутися до лікарні.

Про це повідомило видання LADbible.

За словами чоловіка, після двох ночей у новій постільній білизні він прокинувся дуже втомленим і помітив, що його шкіра стала синьою. Через незвичний вигляд його знайомий порадив негайно звернутися до медиків, адже запідозрив можливу нестачу кисню.

15 листопада британець приїхав до лікарні Queen’s Hospital у місті Бертон. У приймальному відділенні медики були серйозно стурбовані станом пацієнта: його одразу підключили до кисню, а навколо зібралися кілька лікарів.

Сам Томмі згадує, що персонал був здивований кольором його шкіри. За його словами, лікарі навіть зізналися, що раніше не бачили людину такого відтінку, яка почувалася б нормально.

Зрештою справжню причину вдалося з’ясувати випадково. Коли один із лікарів протер руку чоловіка спиртовою серветкою, шкіра під нею одразу стала синьою. Тоді стало зрозуміло, що забарвлення спричинив барвник із нових простирадл, які чоловік не виправ перед використанням.

Після інциденту Томмі написав про свій досвід у соцмережах, щоб застерегти інших. Він зізнався, що напередодні вже помічав легкий блакитний відтінок шкіри, але вирішив, що це через холод. Наступного ж дня колір став яскравішим — і це його налякало.

Повернувшись додому, чоловік одразу виправ постільну білизну. За його словами, після цього проблема більше не повторювалася.

Британець також розповів, що протягом тижня намагався повністю змити барвник зі шкіри, приймаючи кілька ванн на день — вода при цьому набувала блакитного кольору.

Тепер він радить обов’язково прати нові простирадла перед першим використанням, щоб уникнути подібних ситуацій.

