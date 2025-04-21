Чоловік проник до секретної "Зони 51" проти волі уряду: "Шокований побаченим"

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Чоловік, який вивчав науку про людину та культуру, несподівано натрапив на заборонену ділянку «Зони 51» у штаті Невада, США — і вижив, щоб розповісти про свій дикий досвід.

Про це пише Daily Mail.

1996 року Джеррі Фрімен безневинно вирушив у тижневу місію, щоб піти слідами першопрохідців, які вирушили на захід до Каліфорнії 1849 року, щоб знайти золото.

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Вони так і не дійшли до місця призначення, але залишили декілька щоденників на кордоні «Зони 51» — це приблизно за 130 км на північний захід від Лас-Вегаса.

Знайти ці загублені написи стало місією Фрімена. Однак, попри те, що минуло стільки років, Військово-повітряні сили не були зацікавлені в тому, щоб Фрімен отримав доступ до забороненої зони.

У результаті амбітний чоловік вирушив вночі, щоб виконати свою роботу.

Можливо, він і не знайшов те, що шукав, але Фрімен натрапив на дещо краще.

Джеррі Фрімен / Фото: otherhand.org

Фрімен описав свій досвід журналісту і досліднику НЛО Джорджу Кнаппу, згадавши одну ніч, коли він натрапив на можливий іншопланетний космічний корабель.

«Мені це мало вигляд як сухе озерне дно, і нічого більше, але вночі це була зовсім інша історія», — сказав Фрімен. «Я чітко бачив охоронні ліхтарі по периметру, і я бачив вогні, які відкривалися і закривалися біля центру озера», — продовжив антрополог.

Фрімен мав змогу спостерігати лише декілька хвилин, але за цей короткий проміжок часу він відчув вібрації під ногами, які вказували на те, що там щось випробовували.

«Я думаю, що якби вони мене там зловили, то спалили б, як римську свічку», — зізнався він.

Тема «Зони 51» роками замовчувалася, попри те, що країна була зачарована цією таємничою територією — до 2013 року, коли уряд нарешті визнав її існування.

Хоча досвід Фрімена стався майже 30 років тому, до сьогодні люди мають власні думки та теорії щодо зв’язку «Зони 51» з іншопланетянами. Зовсім нещодавно трикутна вежа в «Зоні 51» спричинила у прихильників теорії змови думку, що вона пов’язана з іншопланетними технологіями.