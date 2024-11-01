Чоловік проплив у гігантському гарбузі рекордні 73 км – фото

Американець нарешті здійснив свою мрію – виростити гарбуз, достатньо великий, щоб поплисти на ньому під вітрилами.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Гері Крістенсен проплив 73,50 км річкою Колумбія у Вашингтоні, США, щоб встановити рекорд з найдовшої подорожі на гарбузовому човні (веслування).

46-річний чоловік завершив свою подорож за 26 годин 13 жовтня на борту свого судна Punky Loafster, вирізьбленого вручну.

Гері вирощує гігантські гарбузи від 2011 року, а 2013-го він вирізав свій перший гарбуз розміром із човен, щоб взяти участь у конкурсі, в якому він перемагає вже чотири роки поспіль.

Гері Крістенсен / Фото: Guinness World Records

Гері з міста Геппі-Веллі, штат Орегон, сказав: "Ця спроба встановлення рекорду була викликом, про який я давно думав, і нарешті вирішив здійснити його цього року, коли виростив гарбуз, придатний для подорожі".

Punky Loafster був запилений 14 липня і зірваний 4 жовтня, а потім офіційно зважений і виміряний на Фестивалі врожаю Баумана в Жерве, штат Орегон, 5 жовтня. Його окружність становила 429,26 см, а вага - 555,2 кг. Це приблизно як вага дорослого верблюда-дромедара або рояля.

Гарбуз Гері / Фото: Guinness World Records

11 жовтня Гарі вирізав з гарбуза човен і прикріпив до нього камеру за допомогою мітли, щоб знімати свою подорож.

Останніми штрихами стали написи "це реально" з обох боків гарбуза, щоб приголомшені перехожі, які побачили, як він веслує вниз річкою, могли задовольнити свою цікавість.

Його подорож, що тривала три дні, побила попередній рекорд у 63,04 км, встановлений 2023 року.

Гері Крістенсен / Фото: Guinness World Records

Гері запустив свій гарбуз у річку Колумбія з причепа на острові Гамільтон у місті Північний Бонневіль, штат Вашингтон. Щоб забезпечити його безпеку, протягом усієї подорожі його супроводжували інші люди на каяках і понтонному човні.

Але це не означає, що все було гладко. Він розповів: "Через декілька годин веслування вітер посилився до 56 км/год, і хвилі почали набігати на борти гарбуза. Ми знайшли безпечний пляж на протилежному березі Колумбії від водоспаду Малтнома, де можна було причалити до берега. Це було складно, тому що у воді була густа рослинність, яка не дозволяла гарбузу легко проплисти крізь неї".

Гері Крістенсен / Фото: Guinness World Records

Але він використав цей час з максимальною користю. "На пляжі я використав порожню консервну банку, щоб вирізати більше гарбузового м'яса, сподіваючись, що гарбуз буде краще триматися на воді до кінця подорожі", - розповів він.

"Ця зменшена вага допомогла гарбузу трохи краще триматися на хвилях".

Гері Крістенсен / Фото: Guinness World Records

Розпочинаючи другий етап своєї подорожі, Гері планував веслувати доти, доки не знайде безпечний пляж, де можна було б розбити табір на ніч. Але з настанням темряви він відчув, що ставити човен-гарбуз на пісок небезпечно, оскільки випадковий удар об гострий камінь міг пробити його і поставити хрест на його рекордній спробі. Він пояснив: "З цієї причини я просто продовжував веслувати всю ніч і чекав до сходу сонця, щоб знайти безпечне місце для причалу. О 7:03 ранку зійшло сонце, і я знайшов безпечне місце, щоб причалити і відпочити на острові Гейден".

Після 5 годин 22 хвилин відпочинку, зокрема час на сон і їжу, Гері вирушив на третій і останній етап своєї подорожі, аж до фінішної лінії Лангсдорф Лендінг у Ванкувері, штат Вашингтон.

Гері Крістенсен / Фото: Guinness World Records

Журналіст чекав на нього, щоб взяти інтерв'ю, і історія Гері транслювалася на каналах новин у Портленді, штат Орегон, і Сіетлі, штат Вашингтон.

Він сказав їм тоді: "Я трохи хвилююся, але я схвильований. Якщо я не отримаю рекорд, я пережив неймовірну пригоду".

Нагадаємо, чоловік створить найбільший GPS-малюнок пеніса за 24 години. Він подолає 120 км через слизьку місцевість і мінусову температуру заради підвищення обізнаності про психічне здоров'я чоловіків.

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