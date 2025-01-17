Чоловік протягом 20 років щодня випивав 10 літрів пепсі: що сталося з його організмом (фото)

Чоловік, який випивав 30 бляшанок пепсі щодня протягом 20 років, розповів про шокувальні наслідки для його організму, а також банківського рахунку.

Про це пише OutKick.

Енді Каррі починав кожен день із літра газованки і випивав ще дев'ять літрів протягом дня.

"Я завжди любив смак холодного пепсі. Ніщо не могло з ним зрівнятися, і я просто підсів", - зізнався британець. "Я працюю ночами, тому завжди любив солодку газовану воду, щоб не засинати. Я випивав чотири чи п'ять дволітрових пляшок Pepsi щодня. Це коштувало мені цілого статку".

Енді витрачав на напій $25 на день, що в сумі складало близько $8500 на рік. Він міг би щороку купувати машину за ту ж суму, яку витрачав на пепсі.

Енді Каррі / Фото: SWNS

Стан здоров'я Енді почав погіршуватися після того, як його споживання пепсі вийшло з-під контролю, і дійшло до того, що британець набрав 19 кілограмів і опинився під загрозою розвитку діабету.

Хоча йому вдалося скинути два кілограми за допомогою суворої дієти, Енді все ще намагався кинути пити пепсі назавжди. У результаті чоловік зв'язався з лондонським терапевтом і гіпнотизером Девідом Кілмеррі.

"Девід познайомився зі мною онлайн і гіпнотизував мене близько 40 хвилин", - розповів Енді. "Я не знаю, що він сказав, але після цього я просто більше не хотів її пити. У моєму холодильнику досі стоять дві бляшанки пепсі, які я збирався випити перед сеансом, але не встиг. Тепер я надаю перевагу воді. Моя дружина Сара каже, що моя шкіра має кращий вигляд, і я відчуваю набагато більше енергії".

Нагадаємо, жінка протягом 33 років їсть лише одну їжу. За її словами, вона є найздоровішою з усіх.

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