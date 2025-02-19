Чоловік протягом 3 місяців їв лише сирі фрукти та овочі: він приголомшив, на скільки кіло схуд

Чоловік показав свої фото "до" і "після".

Досить популярним методом схуднення є раціон, заснований на вживанні переважно сирих овочів і фруктів. Цей підхід передбачає збільшення кількості свіжих, необроблених продуктів у раціоні, що сприяє не лише зниженню калорійності, а й насиченню організму корисними вітамінами, мінералами та клітковиною. Цей метод, хоча й спричиняє суперечки серед дієтологів, набуває популярності завдяки простоті і природності підходу, допомагаючи багатьом людям відчути прилив енергії та поступово позбутися зайвої ваги.

Як пише New York Post, Хамар Браун випробував дієту, ставши "сироїдом" на 90 днів – і втративши при цьому 35 кг.

На своєму каналі на YouTube він задокументував свій неймовірний шлях до схуднення і поділився секретом боротьби з тягою до шкідливої їжі, коли б вона не з'являлася.

"Я їв виключно фрукти та сирі овочі", - сказав він. "Жодної вареної їжі. Жодного алкоголю. Жодної гарячої їжі. Нічого з цього".

Перші чотири тижні Браун їв лише овочі, такі як огірки, помідори та авокадо. Щойно він включив фрукти, він насолоджувався здоровою кількістю бананів, ананасів, ягід, персиків, яблук і винограду. Здебільшого він їв фрукти в упакованому вигляді, але коли йому хотілося чогось більш ситного, він кидав їх у блендер і робив смузі.

Він зазначив, що його апетит, який раніше був досить великим, і він з'їдав декілька порцій за одне приймання їжі, значно знизився.

Браун також розповів, що перед тим, як перейти на фрукти і овочі, він три дні дотримувався дієти OMAD, в якій ви їсте лише один раз на день.

Причини, які спонукали його сісти на цю дієту, були дуже особистими.

"Або ця дієта, або армія", - сказав він. Браун хотів чогось, що дало б йому відчуття структури, яке може дати або армія, або сувора дієта.

"Ця подорож виходить за рамки схуднення", - сказав він. "Для мене це була духовна подорож, це була подорож зцілення... Це була ціла низка подорожей, об'єднаних в одну".

Всього за три місяці Браун схуд зі 128 кг до 93.

Хамар Браун / Фото: Youtube/@khamarbrown

Він підкреслив, що зміг досягти цього неймовірного успіху, попри те, що "зовсім не займався спортом".

Браун також має декілька унікальних порад про те, як побороти тягу до їжі.

"Перший місяць я б сказав, що у мене була тяга до їжі", - сказав він. "Те, що я ніколи раніше навіть не їв".

Протягом першого тижня дієти йому дуже хотілося з'їсти сендвіч. Але після того, як він побачив, як декілька людей їли сендвіч у TikTok, бажання зникло. Він сказав, що кожного разу, коли йому хотілося чогось, що не вписувалося в його план харчування, він дивився подібний контент або переглядав мукбанг-відео, в яких спостерігав за тим, як їдять інші люди.

Це не надто дивно, оскільки експерти в галузі охорони здоров'я стверджують, що достатньо просто відволіктися на 20 хвилин, щоб зменшити тягу до їжі.

У дослідженні 2024 року 22 пари близнюків протягом восьми тижнів сиділи на всеїдній та веганській дієтах, причому у веганській групі спостерігалася середня втрата ваги на 3%, а також зниження рівня холестерину ЛПНЩ на 10-15% і зниження рівня інсуліну на 25%.

Нагадаємо, чоловік з'їв 900 яєць за місяць та розповів про приголомшливі зміни у своєму тілі. Він хотів перевірити, чи допоможе така дієта покращити результати в спортзалі та загалом збільшити його силу.

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