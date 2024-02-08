Чоловік протягом місяця щодня їв піцу і приголомшив схудненням: скільки він скинув кг (фото)

Він поділився знімками, які зробив до і після експерименту.

Особистий тренер із Великої Британії заявив, що за місяць він скинув 6 кг, але при цьому щодня їв піцу.

Про це пише nypost.com.

У січні 18-річний Джейден Лі вирішив щодня з'їдати по одній піці, щоб довести, що людям не потрібно відмовлятися від оброблених продуктів у прагненні привести себе у форму. Він вважає, що поки ви дотримуєтеся дефіциту калорій і регулярно займаєтеся спортом, жодна їжа не повинна бути виключена з меню.

"Було весело щодня пробувати нову піцу. Тривалий час у мене були жахливі стосунки з їжею, і я помітив, що люди демонізують деякі оброблені продукти. Їжу не слід обмежувати лише тому, що ви намагаєтеся скинути трохи жиру на животі", - поділився британець.

1 січня Джейден важив 73 кг, перш ніж приступити до свого 31-денного випробування. Він обмежив споживання калорій на рівні 2500 на день і намагався займатися спортом майже щодня, прагнучи 45 хвилин кардіо.

31 січня він важив 67 кіло.

Джейден Лі / Фото: instagram.com/jaydenleept

"Моє тіло було в нормі, сон був хорошим, рівень голоду був у порядку, за винятком рідкісних днів, і я мав хорошу енергію", — заявив Лі. "У мене не було жодних претензій!".

Хоча тренер їв піцу щодня, він поєднував цю жирну їжу зі стравами, багатими на білок, такими як бананові протеїнові млинці, шоколадно-білкова вівсянка, яєчня з овочами та бублики з арахісовим маслом, бананом і медом.

"Я їв багату поживними речовинами та білком їжу у великих обсягах, щоб почуватися задоволеним та живити своє тіло", - пояснив він.

Крім частих високоінтенсивних кардіотренувань, підліток також займався силовими тренуваннями і намагався ходити не менше 10 хвилин після кожного приймання їжі.

Джейден Лі / Фото: instagram.com/jaydenleept

Він також намагався спати щонайменше 7 годин на добу.

Хоча Лі більше не буде їсти піцу щодня, він сказав, що цей виклик доводить, що ви все ще можете насолоджуватися улюбленими стравами в процесі схуднення, не жертвуючи при цьому кінцевим результатом.

Нагадаємо, ветеран, який щодня їв у McDonald's, відсвяткував 100-річчя. Він не збирається припиняти їсти фастфуд.

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