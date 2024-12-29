Чоловік протягом року їв лише червоне м'ясо та яйця: як це вплинуло на його організм – фото

Чоловік, який цілий рік харчувався лише червоним м'ясом і яйцями, стверджує, що вплив на його організм був шокувальним.

Про це пише LADbible.

Патрік Енслі деякий час боровся зі своєю вагою – він настільки багато набрав, що не міг виміряти свій живіт стандартною сантиметровою стрічкою. Бачачи на вагах цифру 136, Патрік почав занурюватися в депресію. Однак він вирішив кардинально змінити свій спосіб життя.

Технік з опалення, вентиляції та кондиціонування повітря з Мілфорда, штат Небраска, США, вирішив, що його новою дієтою стане трендовий режим харчування хижаків. Складаючись лише з червоного м'яса та яєць, м'ясоїдна дієта не дозволяє їсти овочі та зернові.

Протягом року він присвятив себе дієті і тепер стверджує, що ніколи не почувався здоровішим. Він схуд на 63 кіло, що становить майже половину його початкової ваги. Патрік розсекретив, що вживав 450 г яловичини та шість яєць на день.

Він сказав: "Мені залишилося скинути ще близько 6-9 кілограмів до моєї мети, але різниця між тим, що було, і тим, що є зараз, просто божевільна".

Патрік Енслі до і після схуднення / Фото: instagram.com/carnivorecouple.pat.cait

Його життя до цих серйозних змін було таким, що він не міг грати зі своїм дворічним сином, якому на той час був рік, тому що дуже втомлювався і потребував відпочинку.

"Але тепер я приходжу додому і можу гойдати його догори ногами, грати у вантажівки, потяги та інші забавки, які йому подобаються, і при цьому у мене ще залишається енергія", - стверджує Патрік. "Раніше у мене все боліло і я був скутий. У мене боліли щиколотки, спина і коліна, і я був просто нещасним".

Патрік Енслі до і після схуднення / Фото: instagram.com/carnivorecouple.pat.cait

Також американець похизувався, що більше не страждає на хропіння, і тепер він спить набагато краще, почуваючись "бадьорим" і "більше не відчуваючи болю". Через свою попередню вагу він також мав проблеми на роботі, а тепер його продуктивність стрімко зросла завдяки втраті ваги та підвищенню енергії. Його депресія також зникла, і він вважає, що це все завдяки його м'ясоїдній дієті. Він робить це для того, щоб бачити, як росте його син, і поділився, що інші, хто хоче так само, повинні написати свою мотивацію десь на видному місці.

Патрік Енслі після схуднення / Фото: instagram.com/carnivorecouple.pat.cait

Хоча м'ясоїдна дієта зараз в тренді, існують різні повідомлення про те, чи є вона насправді корисною, чи ні. Тож чоловік радить спершу провести дослідження, поговорити з лікарем і переконатися, що це безпечно, перш ніж худнути на ній.

Нагадаємо, чоловік схуд на 119 кг і приголомшив невпізнанним виглядом. 227-кілограмовий чоловік носив сорочку 6XL і не міг ходити, поки один коментар родича все не змінив.

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