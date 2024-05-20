Чоловік провалив співбесіду через 2 хвилини після незграбної відповіді на просте запитання

Достатньо лише одного невірного руху, щоб зруйнувати усі шанси на отримання роботи.

Чоловік зізнався, що "зіпсував" співбесіду протягом перших двох хвилин після того, як неправильно зрозумів основне запитання – і попередив інших, щоб вони не повторювали його помилок.

У своєму дописі на Reddit він стверджував, що інтерв'юєр задав стандартне запитання: "Як ви сюди потрапили?", і замість того, щоб розповісти про свою кар'єру до цього моменту, він просто відповів: "Автобусом".

Він додав: "У мене був крижаний погляд, коли мене осяяло усвідомлення... Він мав на увазі мою кар'єру. Решта 58 хвилин минули просто жестом".

Втім, він не єдиний, хто припустився серйозної помилки посеред співбесіди. Допис цього чоловіка заохотив понад 1000 коментаторів поділитися власним досвідом:

Під час відеодзвінка мене запитали: "Який у вас бекгаунд?". Я подумав, що роботодавця цікавив вибір декору, а не кар'єра. Я досі не оговтався від цього

Мені було 18 років, і я подала резюме на посаду секретарки терапевта, намагаючись зрозуміти, чим я хочу займатися в житті. Останніми днями мене замучили спам-дзвінки, і я отримала дзвінок з повідомленням "без ідентифікатора абонента" і відповіла на нього мовчанням. На тому боці також було мовчання. Секунд через 10 я кажу роздратованим тоном: "То ти щось скажеш? Чого ти хочеш?". Виявилося, що це була секретарка терапевта, яка телефонувала мені, щоб перевірити, як я розмовляю. Я не отримала роботу!

Нагадаємо, жінці присудили 1,6 млн доларів компенсації через скасування співбесіди. Кандидатка повністю відповідала вимогам для вказаної посади.

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