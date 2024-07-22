Чоловік провів 438 днів у морі без їжі та води: неймовірна історія виживання (фото)

Чоловік, який протягом 15 місяців перебував у відкритому морі, розповів свою божевільну історію виживання.

Про це пише LADbible.

Коли 2012 року Хосе Сальвадор Альваренга виїхав із Мексики з другом на дводенну риболовлю, він не знав, що в результаті залишиться в морі на 438 днів.

Він поспілкувався з колишнім послом США на Маршаллових островах Томом Армбрустером про те, через що йому довелося пройти, не маючи нічого для існування.

Альваренга десятиліттями ловив акул у Мексиці, але того фатального дня все змінилося. У день цієї поїздки Хосе було 33 роки, і він збирався порибалити з другом.

Однак, коли друг не зміг приїхати, він взяв із собою Езекіеля Кордобу, якому було 22 роки. Спочатку поїздка минала добре, тому, коли почався шторм, вони вирішили продовжити риболовлю. Але це була погана ідея.

Коли вони спробували повернутися на сушу, хвилі затопили двигун, і їх віднесло у відкрите море, де вони потрапили під шторм, втративши більшу частину обладнання, яке було на борту. Шторм тривав цілий тиждень, і коли він вщух, вони загубилися в морі.

Човен Хосе / Фото: Getty Images

Пара зрозуміла, що єдиний спосіб вижити – це творчо підійти до своїх мисливських навичок.

Не маючи з собою ні їжі, ні води, вони вирішили харчуватися пташиною кров'ю, черепахами та рибою. Однак на десятому тижні Кордоба помер після того, як з'їв птаха, від чого йому стало зле, і він повільно згасав, залишивши Альваренгу на самоті.

Армбрустер розповів The Sun: "Його товариш, на жаль, захворів, а потім не зміг переносити пташину дієту, зокрема, пташину кров".

Хосе Сальвадор Альваренга / Фото: Getty Images

Коли у Альваренги почалися галюцинації, що він розмовляє зі своїм мертвим другом, який лежав у човні, він вирішив, що повинен його відпустити.

Том сказав: "Його товариш залишився на борту на деякий час. Насправді, пан Альваренга розмовляв з ним, а потім відчув, що він трохи божеволіє, і поховав його в морі. Він сказав, що розмовляв з тілом, і думаю, що тоді він відчув, що трохи втрачає розум".

Під час перебування в морі на самоті, він натрапив на один випадок, коли міг би врятуватися. Він побачив вантажний контейнеровоз і помахав йому рукою, але екіпаж, який перебував на борту, помахав йому у відповідь і продовжив свій шлях.

Армбрустер розповів: "Він побачив контейнеровоз, що пропливав повз, і посигналив йому. Члени екіпажу на борту помахали йому, а потім просто продовжили рух, і можна сказати, що це його дуже розчарувало. Напевно, це був момент, коли він втратив віру і людяність і задумався, чи зможе він коли-небудь з цього вибратися".

Хосе Альваренга / Фото: Getty Images

Після всього, через що Альваренга пройшов, щоб вижити, він нарешті знайшов крихітний острівець, який виявився віддаленим куточком Маршаллових островів.

30 січня 2014 року він доплив до берега і знайшов пляжний будиночок, що належав місцевій парі, яка змогла звернутися по допомогу.

Нагадаємо, електрик впав у чан із розплавленим до 720 °С алюмінієм і вижив. Інцидент стався на заводі у Швейцарії.

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