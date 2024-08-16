Чоловік провів шість місяців у комі, а коли розплющив очі, отримав рахунок на 2,5 млн доларів

Чоловіка, який прокинувся після шестимісячної коми після черепно-мозкової травми, зустріли з рахунок у 2,5 млн доларів (102 млн гривень).

Про це повідомляє Mirror.

Джону Пеннінгтону, який живе в Лас-Вегасі, США, було 30 років, коли він отримав черепно-мозкову травму, колапс легень та інші ускладнення, будучи пасажиром в автокатастрофі.

Але після шестимісячної коми він дивом прокинувся, шокувавши медсестру, яка доглядала його. Хоча він нічого не пам'ятає зі свого глибокого сну, він пам'ятає свої перші думки. Він розповів на Reddit: "Я прокинувся з думкою, що час йти на роботу, але чомусь виявив себе прив'язаним до ліжка в лікарні. Коли я зустрівся поглядом з медсестрою і запитав, чи можу я скористатися ванною, вона розплакалася і вибігла з палати – лише щоб повернутися через декілька хвилин, перепросити і пояснити, що останні шість місяців я був у комі через дуже важку черепно-мозкову травму".

Незабаром після цього йому пред'явили лікарняний рахунок на 2,5 млн доларів – і це без урахування двох курсів реабілітації в Програмі збагачення громади штату Невада. Бажаючи розповісти про те, як це – бути в комі, Джон звернувся до соціальних мереж, щоб користувачі задали йому запитання.

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Користуючись можливістю, один юзер запитав: "Чи відбулися у вас глибокі особистісні зміни?". На що отримав відповідь: "Я не думаю, що у мене відбулися якісь особистісні зміни, за винятком того, що я пройшов через весь цей досвід та емоційний і психологічний вплив, який він на мене справив".

Інший користувач запитав: "Яка світова подія, що сталася, поки ви були в комі, шокувала вас найбільше, коли ви дізналися про неї?" Трагічно, але він каже, що прокинувся із запитанням, де його батько – і протягом трьох тижнів ніхто не міг дати йому прямої відповіді. Він сказав: "Було важко відчувати, що я його засмутив, або що він не зміг впоратися з тим, що бачив мене таким. Моя сестра сказала мені через чотири тижні після того, як я прокинувся, що наш батько наклав на себе руки. Він не зміг впоратися з тим, що відбувалося, і наклав на себе руки. Ця провина переслідувала мене протягом усього періоду одужання. Я дізнався трохи більше про самогубство, і це допомогло мені нарешті пробачити себе. Чи була причина звинувачувати себе? Ні. Якийсь п'яний хлопець за кермом батькового BMW без фар врізався в мого приятеля і мене, спричинивши черепно-мозкову травму, але я не міг позбутися цього почуття ще деякий час".

В оновленому повідомленні Джон розповів, що спочатку він створив сторінку на GoFundMe, щоб допомогти покрити витрати на лікування, але оскільки це "нікуди не привело", його адвокат взявся допомогти покрити витрати. Він додав: "Мій адвокат зробив велику роботу, щоб все було оплачено. Я відчув полегшення, коли він сказав мені, що все вдалося. Я не розбагатів, але якщо врахувати, скільки я був винен, то так, я розбагатів".

Нагадаємо, дружина відключила систему життєзабезпечення 38-річного чоловіка в помсту за зради. У нього стався крововилив у мозок в будинку коханки.

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