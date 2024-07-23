Чоловік проїхав 11 км та вбив свою тещу, але був визнаний невинним з однієї дивної причини – фото

Обвинувачений стверджував, що він "міцно спав" під час вбивства та гадки не мав, що відбувається.

Чоловік убив свою тещу після того, як проїхав 11 км до її будинку, але був визнаний невинним у дивній судовій справі.

Про це пише Daily Star.

1988 року 23-річний мешканець Торонто Кеннет Паркс був виправданий у вбивстві та замаху на вбивство своєї тещі. Роком раніше, рано-вранці 23 травня 1987 року, Паркс проїхав до будинку мами дружини, а потім увірвався в нього і до смерті побив 42-річну Барбару Вудс.

Однак Парксу вдалося винести виправдувальний вирок, заявивши, що він весь цей час спав і не усвідомлював, що робить. Він навіть залишився одружений зі своєю дружиною, донькою вбитої ним жінки.

Кеннет Паркс / Фото: Getty Images

Експерт зі сну, професор Гай Лешзінер, розповів про цей випадок у подкасті The Diary of a CEO зірки серіалу "Логово дракона" Стівена Бартлетта. Лешзінер сказав: "Очевидно, уві сні він проїхав декілька км до будинку батьків, очевидно, дістав монтування з багажника своєї машини і забив свою тещу до смерті. Потім спробував убити свого тестя і в результаті кинув його в басейн. Це стало ще цікавішим через те, що були деякі докази того, що у нього були деякі фінансові труднощі і він вів деякі дискусії зі своїм тестем щодо фінансових питань, але суд визнав, що це сталося, коли він ходив уві сні".

Адвокатка Марліс Едвард заявила, що в ніч, коли Паркс убив свою тещу, обвинувачений поринув у глибокий сон. "Його наступний спогад – обличчя тещі", - сказала Едвард.

Кеннет Паркс / Фото: Getty Images

Адвокатка додала, що Паркс втік з дому і одразу ж поїхав до поліцейської дільниці, щойно отямився. Боб Адер з відділу з розслідування вбивств поліції Торонто показав, що Паркс стверджував, що не знає, як він дістався до будинку своїх родичів, і сказав офіцерам, що не має причин завдавати шкоди парі.

Лешзінер сказав у подкасті, що рідко можна керувати машиною уві сні, але були випадки, коли таке траплялося. Він сказав: "У мене є пацієнтка, яку я більше не бачу, про яку я згадав у своїй книжці. Вона проїхала декілька кілометрів уві сні, і насправді в юнацтві у уві сні водила мотоцикл, і єдине, що вона знала, це те, що її домогосподарка на той час сказала: "Куди ви йшли о першій ночі, стискаючи в руках твій мотоциклетний шолом".

Нагадаємо, чоловік провів 438 днів у морі без їжі та води. Хосе Альваренга був єдиним, хто вижив після невдалої риболовлі.

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