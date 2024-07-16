Чоловік проїхав усю країну на одноколісному велосипеді за 5 днів – фото, подробиці

Ірландець проїхав на своєму одноколісному велосипеді всю Ірландію — 613 км — за 5 днів, 5 годин та 23 хвилини.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Після того, як Імонн Ківені здійснив найдовшу у світі подорож босоніж (2080 км) 2016 року, а через два роки продовжив рекорд, піднявшись босоніж на 10 гір за 10 днів, люди постійно запитували його, що він збирається робити далі. Він не мав відповіді, поки одного разу 2020 року не натрапив на рекорд найшвидшого перетину Ірландії на одноколісному велосипеді, який, як він згадує, "здавався ідеальним поєднанням жахливого і безглуздого".

Після декількох невдач та затримок Імонн нарешті зміг спробувати встановити рекорд минулого року, і тепер офіційно підтверджено, що він його досяг.

Він проїхав моноциклом від Мізен-Геда, найпівденнішої точки Ірландії, до Малін-Геда, найпівнічнішої точки. Завдяки своїм зусиллям він зібрав 5939 євро для громад Саймона в Ірландії, які підтримують безхатьків.

Чоловік за 5 днів проїхав усю Ірландію на моноциклі / Фото: guinnessworldrecords.com

Імонн проводив у дорозі близько 12 годин щодня, роблячи перерви "невеликими, але частими", щоб трохи відпочити від незручного сидіння одноколісного велосипеда.

"Від цього сидіння буквально розболілася б дупа після довгого дня їзди на велосипеді", - розповів він.

Чоловік передбачав цю проблему і купив пару високоякісних велосипедних шортів і трохи крему від натирання, який, за його словами, був на вагу золота.

Несподівано найбільше постраждала його ліва кісточка - Імонн каже, що вона роздулася до розмірів грейпфрута, через що кожен поворот педалі відчувався "як тортури".

Попри те, що протягом двох тижнів після цього він не міг нормально ходити, їзда на велосипеді з набряклою кісточкою не була для Імонна найскладнішим аспектом цього випробування; це був цейтнот. Попереднього рекорду, який можна було б побити, не було, але для цього йому потрібно було фінішувати менш як за шість днів. Більше того, оскільки він заздалегідь спланував усі точки зупинки на маршруті, йому доводилося стежити, щоб він щоночі досягав пункту призначення.

"Іноді до кінця дня мені було важко змусити себе сісти на моноцикл останні декілька км", - згадував він.

Імонн Ківені / Фото: guinnessworldrecords.com

Цікаво, що рекордсмену вдалося завершити подорож пересіченою місцевістю швидше, ніж група велосипедистів, що незабаром вирушила за ним.

Він сказав: "Вони обігнали мене незабаром після того, як я вирушив у дорогу, і я пожартував, що наздожену їх. Коли через п'ять днів я перетнув фінішну межу в Малін-Геді, я виявив, що до них залишилося трохи більше години! Отже, мені довелося пожартувати, що я зробив це на одному колесі швидше, ніж вони на двох".

Імонн ніколи не їздив на одноколісному велосипеді, перш ніж вирішив спробувати це зробити. Йому знадобилося декілька тижнів, щоб навчитися, а потім він продовжував тренуватися, доки не зміг проїжджати понад 100 км на день.

Крім балансування, є декілька речей, які ускладнюють їзду на моноциклі, ніж звичайному велосипеді. Імонн пояснив: "Ви керуєте через сидіння, тому воно набагато масивніше і не так ергономічно, як велосипедні сидіння. Ви також не можете встати і спертися на кермо, як на велосипеді, і не можете рухатися на вибігу, так що ви навіть не отримаєте задоволення від спуску з гори! Поки ви рухаєтеся, ви крутите педалі. Ось чому моя кісточка набрякла від надмірного використання".

Імонн тішиться, що нарешті досяг цього рекорду, до створення якого готувався декілька років.

Імонн Ківені / Фото: guinnessworldrecords.com

Нагадаємо, нещодавно найвища жінка на планеті побила ще два світові рекорди. Вперше вона прославилася десять років тому.

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