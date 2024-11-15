Чоловік проїхав велосипедом 4400 км за 100 днів, щоб помиритися з дружиною – фото

Жінка вмовляла його відмовитися від подорожі, не ризикувати життям, але він хотів продемонструвати свою відданість.

Чоловік проїхав велосипедом майже 4400 км на південний захід Китаю за 100 днів, щоб примиритися з дружиною після двох років розлуки.

Про це повідомляє SCMP.

Чжоу, якому за 40, родом із Ляньюньган, провінція Цзянсу, познайомився зі своєю дружиною Лі в Шанхаї, і вони одружилися 2007 року.

Після розлучення 2013 року пара примирилася і одружилася знову, згодом у них народилися син і донька. Однак згодом вони знову розлучилися через особисті конфлікти.

"Між нами не було серйозних проблем, просто ми обидва дуже вперті і діяли імпульсивно, що призвело до декількох розлучень і примирень", - пояснив Чжоу, додавши, що вони підтримують контакт і сподіваються на можливість возз'єднатися.

Роздумуючи про їхнє возз'єднання, Лі поділилася: "Він простягнув руку, бажаючи знову зустрітися, а я жартома сказала, що їду до Лхаси. Якби він міг приїхати туди велосипедом, я могла б подумати про примирення.Чесно кажучи, я сказала це просто так; я не очікувала, що він дійсно це зробить".

Чжоу з дружиною / Фото: Baidu

Чжоу розпочав свою велоподорож з південно-східного міста Нанкін 28 липня, і за 100 днів він подолав 4400 км, врешті-решт досягнувши Лхаси 28 жовтня.

Під час своєї подорожі Чжоу зіткнувся з двома значними інцидентами. Перший стався у східній китайській провінції Аньхой, де він зазнав теплового удару і потребував госпіталізації. Другий, більш серйозний інцидент, стався в Ічані, центральній китайській провінції Хубей, де він знепритомнів під час їзди, знову зазнавши теплового удару в 40-градусну спеку, і у нього закінчилася вода.

"Ситуація в Ічані була досить серйозною, моя дружина навіть проїхала сотні кілометрів, щоб подбати про мене", - згадує Чжоу.

Лі заохотила його відмовитися від поїздки, сказавши: "Я бачу твою щирість. Якщо ти справді хочеш бути разом, немає потреби ризикувати своїм життям". Однак Чжоу відмовився, сповнений рішучості завершити подорож і довести свою відданість.

Чжоу / Фото: Baidu

Пізніше, коли Лі їхала назад, вона відчула гірську хворобу в Ньїнчі, за 400 км від Лхаси, що спонукало Чжоу поквапитися їй на допомогу. Коли вона одужала, вони разом продовжили подорож до Лхаси. Після прибуття 28 жовтня вони провели невелику церемонію примирення і офіційно оголосили про своє возз'єднання.

Наразі Чжоу планує наступну велоподорож до Непалу та Європи, а Лі повернулася додому до провінції Цзянсу.

"Я не повернувся з нею, бо планую продовжити велоподорожі. Наступна зупинка – Непал", - поділився Чжоу. "Вона також згадала, що, можливо, приїде до мене, коли їй стане краще".

Історія цієї пари спричинила неоднозначну реакцію, багато хто критикував їх за відсутність відданості шлюбу і відповідальності перед дітьми: "Це може здатися зворушливим, але основна проблема полягає в тому, що обидва занадто вперті. Їхні характери навряд чи зміняться. Навіть якщо вони проїхали понад 4 000 км, кохання, яке передбачає муки одне одного, навряд чи витримає", "Хто піклується про дітей під час подорожі? Хіба їм не потрібно відвідувати школу?", "Перед від'їздом чоловік повністю пішов за дружиною. Але після того, як вона повернулася додому, він вирішив продовжити велоподорож до Непалу і Європи, не заїжджаючи спочатку додому. У цьому привабливість велоподорожей? Зробити чоловіка настільки відданим, що він забуває, що вдома на нього чекають дружина і двоє дітей?".

Нагадаємо, 23-річна дівчина похизувалася, як за день зайнялася сексом зі 101 чоловіком. Тепер вона прагне зайнятися сексом із 1000 чоловіків протягом 24 годин.

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