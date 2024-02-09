Чоловік проїхав велосипедом дев'ять країн за день: як йому це вдалося (фото)

Проїхавши на велосипеді дев'ятьма європейськими країнами за день, Криш'яніс Ратінікс з Латвії побив рекорд за кількістю країн, відвіданих велосипедом за 24 години.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Попередній рекорд восьми країн було встановлено трьома людьми, які намагалися встановити його окремо протягом останніх двох років.

39-річний Криш'яніс проїхав відстань 715,8 км із дуже невеликою кількістю зупинок, щоб встановити рекорд для себе.

Він почав свою подорож недалеко від північного кордону Італії, потім проїхав через Швейцарію, Ліхтенштейн, Австрію, Німеччину, Францію, Люксембург, Бельгію і, нарешті, за чотири хвилини до кінця перетнув дев'ятий кордон з Нідерландами.

Криш'яніс обдумував вирішення цього завдання протягом багатьох років, ще відтоді, коли рекорд становив лише сім країн.

"Майже кожного року, поки я сидів за комп'ютером та картами, малював маршрути та планував цей захід, інші каталися на велосипедах та били рекорд", — сказав він. "Я зрозумів, що мій час настав. Це має бути зроблено зараз чи ніколи".

Криш'яніс Ратінікс / Фото: guinnessworldrecords.com

Раніше він брав участь у велосипедних змаганнях на наддалекі дистанції і знав, що здатний подолати не менше 650 км за 24 години, але розроблення рекордного маршруту виявилася непростим завданням.

"Рекорд восьми країн уже здавався непереможним", - пояснив Криш'яніс. "Протягом декількох місяців я намагався знайти комбінацію країн та відстаней, яка б мені підійшла".

Вирішивши поїхати з Італії до Нідерландів, Криш'яніс каже, що було "майже неможливо" прокласти прямий, рівний і безпечний маршрут, але йому вдалося зупинитися на ньому після ретельного планування.

Однак він не міг передбачити погоду: "Я промок наскрізь уже в перші хвилини поїздки", — пригадав чоловік. "Дороги були слизькими і дув сильний вітер, але мені довелося дотримуватися свого плану".

Криш'яніс каже, що найважчою частиною спроби встановити рекорд було вистояти під дощем, який лив понад 10 із 24 годин.

Криш'яніс Ратінікс / Фото: guinnessworldrecords.com

Він завершив першу половину своєї подорожі відповідно до свого графіка, але виявив, що друга половина була "набагато вологішою, холоднішою і повільнішою".

Крім початкової та кінцевої країн, якими він проїхав велосипедом всього декілька сотень метрів, найкоротшим етапом подорожі Кріш'яніса була Австрія, де він подолав всього 1 км, перш ніж перетнути кордон з Німеччиною.

Однак він провів в Австрії трохи більше часу, ніж планував спочатку, оскільки втратив п'ять дорогоцінних хвилин на заміну проколотої шини. На щастя, це була єдина механічна проблема, з якою він зіткнувся під час подорожі.

Найдовшим етапом подорожі Кріш'яніса була Німеччина. Він проїхав велосипедом понад 200 км – майже третину всього свого маршруту – перш ніж в'їхати до Франції.

Криш'яніс Ратінікс / Фото: guinnessworldrecords.com

За останні дві години Криш'яніс подолав понад 60 км гірськими дорогами, щоб вчасно дістатися Нідерландів.

"Я зрозумів, що мої шанси встановити новий рекорд практично вичерпані", - згадує він. "До останніх кілометрів було неясно, чи встигну я. Енергетичні гелі, кола і сила волі врятували становище, і я поїхав так швидко, як міг. Це безперечно була найважча поїздка в моєму житті, але я досі пишаюся тим, що об'єднав два своїх найбільших захоплення: їзду на велосипеді та подорожі".

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