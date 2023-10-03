Чоловік проїхав велосипедом шість країн заради вступу до університету – фото

Студент проїхав на велосипеді 4000 км Західною Африкою, переживаючи арешти і спеку, заради місця в університеті своєї мрії.

Про це повідомляє BBC.

Мамаду Сафаю Баррі у травні вирушив із Гвінеї до престижного єгипетського університету Аль-Азхара, сподіваючись, що його приймуть.

25-річний чоловік чотири місяці подорожував країнами, охопленими ісламістськими бойовиками та переворотами.

Він розповів, що був "дуже, дуже" радий здобути стипендію, коли нарешті дістався Каїра. Хоча він не міг дозволити собі курс ісламознавства в Аль-Азхарі або перельоту до Єгипту, репутація університету спонукала його ризикнути і вирушити в епічну подорож через Малі, Буркіна-Фасо, Того, Бенін, Нігер та Чад.

Чоловік проїхав велосипедом шість країн заради навчання / Фото: BBC

Аль-Азхар - один із найвпливовіших центрів суннітського ісламського навчання у світі. Він також є одним із найстаріших: він був заснований 670 року нашої ери.

Мамаду вирушив з дому "у пошуках ісламських знань", але зіткнувся з підозрілістю та негараздами в деяких країнах, через які він проїжджав велосипедом.

У Малі, Буркіна-Фасо та Нігері часті напади бойовиків ісламістів на мирних жителів, а недавні перевороти призвели до політичної нестабільності.

"Подорожувати через ці країни дуже складно, тому що наразі там немає безпеки", - сказав він. "У них так багато проблем, і люди там дуже налякані – у Малі та Буркіна-Фасо люди дивилися на мене як на погану людину. Усюди я бачив військових із їхніми великими гарматами та машинами".

Маршрут Мамаду Баррі / Фото: BBC

Він розповів, що його тричі заарештовували та затримували без поважної причини – двічі у Буркіна-Фасо та один раз у Того.

Однак удача Баррі змінилася, коли він дістався Чаду. Журналіст узяв інтерв'ю у Баррі та розмістив його історію в Інтернеті, що спонукало деяких добрих самаритян профінансувати для нього політ до Єгипту.

Це означало, що він уникав їзди на велосипеді Суданом, частина якого наразі є зоною бойових дій.

5 вересня він нарешті прибув до Каїра. Його рішучість принесла йому зустріч із деканкою ісламознавства, докторкою Нахлою Ельсейді. Після розмови з Баррі Ельсейді запропонувала йому місце на курсі ісламознавства Аль-Азхар з повною стипендією.

Мамаду Баррі та Нахла Ельсейді / Фото: BBC

У своїх соціальних мережах вона заявила, що університет прагне запропонувати свої знання студентам у всьому світі і що ця філософія "не лише охоплює іноземних студентів у Єгипті, а й поширюється за кордон. Аль-Азхар приймає студентів з усіх країн, піклується про них. та пропонує їм гранти".

Мамаду сказав, що він дуже радий отримати стипендію.

"Я не можу передати вам, наскільки я був щасливим. Я подякував Богові", - сказав він.

Баррі додав, що випробування його експедиції давно забуті – їх стерла радість від можливості називати себе вченим Аль-Азхара.

Нагадаємо, невезучий чоловік втратив приз у мільйон фунтів стерлінгів через власну помилку. Його долю можуть повторити ще дві людини.

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