Чоловік пройшов 100 000 кроків за день: як це вплинуло на його організм (фото)

Британець, який раніше пройшов 250 000 кроків за тиждень, кинув собі новий виклик та подолав 100 000 кроків всього за день.

28-річний Джек Мессі Велш вважав, що досягнення нової мети буде легким, однак, це виявилося його "найскладнішим викликом". Джек пояснив, що він завершив свій 100 000-кроковий експеримент на початку цього місяця, а це означає, що йому довелося ходити за низьких температур та в темряві.

Ютубер, більш відомий у Мережі як @JackSucksAtLife, розповів, що протягом тижня, який передував цьому випробуванню, він проходив в середньому 13 000 кроків на день. Крім того, він був озброєний безліччю енергетичних закусок, щоб не зупинятися на досягнутому, а також робив декілька перерв протягом дня.

На початкових етапах Джек сказав, що він "чудово проводив час" під час прогулянки, зазначивши, що вона була "дуже легкою", і він подолав позначку в 5 000 кроків за 48 хвилин.

"Мені цікаво, в який момент стане складніше", - сказав він.

Джек Мессі Велш / Фото: скриншот з відео

Щоб розігрітися, хлопець також зробив легку пробіжку, "щоб прискорити процес і сподівався виконати завдання приблизно за 12 годин", хоча він додав: "Спойлер: це зайняло набагато більше 12 годин".

Після того, як на крокомірі з'явилося 10 000 кроків, Джек зізнався, що почав почуватися трохи "виснаженим", а також почав відчувати "лише невеликий" біль у п'яті лівої ноги.

Джек "пролетів" повз позначку 15 000, і до того часу, коли він подолав 20 000 після приблизно трьох годин ходьби, дискомфорт у п'яті зник. Однак натомість з'явився "новий біль" в обох щиколотках.

Коли він пройшов 25 000 кроків, він поскаржився: "У мене починає трохи боліти спина, біль у щиколотках трохи посилився, але загалом все гаразд. Я думаю, що все буде добре, але я вже трохи відчуваю це зараз. Втома, безумовно, дається взнаки".

Джек Мессі Велш / Фото: скриншот з відео

Він пояснив, що його ноги "поколювало", коли він зробив невелику перерву, щоб підкріпитися, але незабаром він "проплив 40 000 кроків", що означало, що 40% його випробування було завершено.

Коли блогер подолав 75 000 кроків, він прокоментував: "Це зайняло так багато часу. Це просто виснажливо і нудно. Прогрес здавався таким повільним. Було практично непроглядно темно, тож не було нічого цікавого, на що можна було б подивитися. Я просто почувався нещасним і змирився з цим".

Ще через 45 хвилин він подолав 88 000 кроків і наближався до фінішу.

"Очевидно, що мої ноги боліли приблизно з 20 000 кроків, але останні 15 000 кроків були найважчими", - сказав Джек. "Мої ноги не дуже боліли, але кожен крок, який я робив, завдавав мені болю. Я думаю, що мої щиколотки набрякли, тому моє взуття було менш зручним".

Джек Мессі Велш / Фото: скриншот з відео

Через 15 годин, 28 хвилин і 22 секунди після старту Джек пройшов 100 000 кроків, подолавши загальну відстань 76,83 км і спаливши при цьому 8 678 калорій.

Розмірковуючи про своє досягнення, він пожартував: "Це був, безумовно, найінтенсивніший виклик, який я коли-небудь робив, і я дуже тішуся, що зробив це зараз – щоб ніколи не довелося робити це знову. Я був настільки виснажений, що навіть не міг піднятися на невеликий пагорб, щоб повернутися до машини. Коли ми повернулися додому, роззутися було справжнім випробуванням".

Потім він показав своїм підписникам "дуже бридкі" ноги, пояснивши, що, попри те, що він заклеїв їх пластиром, вони не змогли захистити його від ран.

"У мене все ще були численні пухирі, і мої ноги явно пережили важкий час", - розповів Джек про своє випробування.

Джек Мессі Велш / Фото: скриншот з відео

Він попередив, що інші не повинні намагатися повторити його 100 000 кроків "без серйозних тренувань", але додав: "Попри труднощі, я радий, що ми це зробили, і я хочу продовжувати долати такі випробування. Основна складність цього челенджу полягала в тому, скільки часу насправді потрібно для його завершення".

Нагадаємо, хірург схуд на 25 кг за 42 дні та розповів, як йому це вдалося. Медик виграв декілька нагород у конкурсі.

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