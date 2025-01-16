Чоловік пройшов 250 000 кроків за тиждень і був шокований, як змінилося його тіло – фото до і після

Чоловік розповів, що йому вдалося пройти 250 000 кроків за тиждень, що в середньому становить близько 37 700 кроків на день.

Про це пише Mirror.

Британець Джек Мессі Велш помітив, як "зменшився" жир на животі, а також на руках, і водночас зміцнилися м'язи ніг, коли він прийняв виклик екстремальної ходьби.

Долаючи 27 км на день, Джек проходив у десять разів більше, ніж середньостатистична людина робить за день (3000-4000 кроків), і більш ніж утричі більше рекомендованих 10 000 на день.

Експерти розповіли, чи варто доводити свої кроки до крайнощів. Терапевтка Діпалі Місра-Шарп розповіла виданню, що хоча це приголомшлива відстань для пішої прогулянки, вона не рекомендована для всіх. Вона пояснила: "Проходити 250 000 кроків на тиждень, тобто близько 37 000 на день, є досить екстремальним навантаженням, і його варто спробувати лише тим, хто має хорошу фізичну підготовку. Ризики, швидше за все, переважать потенційні переваги при такому екстремальному підрахунку, якщо лише людина не підготувалася до цього, як до марафону, і не зробила це з розумом".

Джек задокументував свою подорож у відео, яке переглянули понад 1,5 мільйона разів, оскільки він поділився чесною реальністю. Детально описуючи виснажливі наслідки місії, він сказав, що після неї у нього сильно боліли ноги, набрякли щиколотки і почорнів ніготь на нозі. Однак він описав це як "дивовижне відчуття завершеності" і сказав, що воно було варте того, щоб отримати цей досвід.

У перший день він почав з ранкової двогодинної прогулянки на 15 500 кроків, за якою слідувала прогулянка на 14 000 кроків, а потім "невелика" прогулянка з собакою ввечері. Хоча він зізнався, що після першого дня було важко, він сказав, що увійшов у гарний ритм після того, як змінив свій розпорядок дня і поділився своїми враженнями: "Я втомився, але зі мною все гаразд. Це просто один крок за іншим".

Джек Велш / Фото: JackSucksAtLife/Youtube

Але з часом Джек помітив, що з кожним днем стає все важче, і на п'ятий день йому довелося прийняти знеболювальне, щоб впоратися з болем у ногах – вони були вкриті пухирями, а щиколотка набрякла. Але коли йому вдалося виконати виснажливе завдання, це було того варте, оскільки екстремал помітив величезні зміни у своєму тілі.

Порівнюючи свої фотографії до і після, Джек сказав: "Здається, я став вужчим, ніж коли я лише починав, чого я не очікував. Чи означає це, що я втратив трохи м'язової маси?". Він виявив, що за тиждень скинув 0,9 кг. Його руки і тулуб зменшилися, а стегна виросли на 0,5 см.

Джек Велш / Фото: JackSucksAtLife/Youtube

"Я не очікував, що побачу якусь різницю, тому це дуже дивно", - сказав він. Проте, він не рекомендував би кидати виклик. "Чи рекомендую я проходити 250 000 кроків за тиждень? Абсолютно ні. Мої суглоби просто не витримають. Минуло два дні, а я все ще чекаю, коли набряк навколо щиколоток зменшиться".

Професорка Ліндсі Боттомс також розповіла Mirror, що хоча така кількість кроків на день може допомогти схуднути, вона не рекомендує цього робити. Вона сказала: "Як би ми не хотіли бути активними і намагатися робити якомога більше кроків, ми можемо зробити занадто багато. Новини про Велша, який раптово проходив 37 000 кроків на день протягом тижня, можуть висвітлити деякі проблеми, до яких це може призвести. Якщо ви не звикли робити таку кількість кроків, а потім раптово починаєте їх робити, ви можете спричинити симптоми перетренованості. Це може послабити вашу імунну систему і зробити вас більш сприйнятливими до вірусів застуди та грипу. Помірна фізична активність покращує імунну систему, але якщо ви робите занадто багато, вона її пригнічує".

Експертка додала, що це може призвести до підвищення частоти серцевих скорочень у стані спокою, що може ускладнити засинання і спричинити більше тривоги. Що стосується набряків, вона сказала, що це може статися, "оскільки кров може накопичуватися в ногах". Вона підсумувала: "Хоча ви можете спалити багато калорій, почати спалювати жир і втрачати вагу, у вас може виникнути багато інших проблем, якщо ви раптом значно збільшите кількість кроків".

Тому тим, хто хоче схуднути безпечно, Ліндсі рекомендує скоротити споживання калорій у межах розумного і збільшити кількість кроків, які ви робите щотижня. "Намагайтеся збільшувати кількість кроків на тиждень приблизно на 500, а не різко, а виконання вправ для зміцнення м'язів, таких як пілатес, може допомогти прискорити процес схуднення. Якщо ви збільшите м'язову масу, то спалюватимете більше калорій у стані спокою".

Нагадаємо, близнюки 12 тижнів тренувалися з різницею у 20 хв і були шоковані результатом. Брати вирішили з'ясувати, чи варто докладати вдвічі більше зусиль.

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