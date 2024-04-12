Чоловік пройшов босоніж рекордну відстань: скільки кілометрів він подолав (фото)

Поляк завершив найдовшу у світі подорож босоніж, пройшовши і пробігши 3409,75 км навколо Піренейського півострова без жодного взуття.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

45-річний Павел Дуракевіч розпочав свою подорож на півдні Франції біля кордону з Іспанією. Він пройшов вздовж кордону, а потім вирушив уздовж узбережжя півострова проти годинникової стрілки, зрештою фінішувавши в Сан-Хосе на півдні Іспанії.

Частина маршруту пролягала вздовж популярного паломницького шляху Каміно де Сантьяго. Проходячи по 20-50 км щодня, Павел завершив всю подорож трохи менше ніж за пів року.

Павел Дуракевіч / Фото: guinnessworldrecords.com

Він побив попередній рекорд, встановлений 2021 року нідерландцем Антоніусом Нутенбумом, на 390 км.

Павел живе в сицилійській сільській місцевості, де, за його словами, останні шість років ходить "переважно босоніж".

Він тренувався для встановлення рекорду, пробігаючи по 10 км щодня протягом п'яти місяців.

Окрім декількох опіків та порізів, він каже, що його ноги не зазнали "жодних серйозних ушкоджень" під час рекордного походу.

Протягом першого місяця подорожі він обпік ноги об розпечений асфальт дороги, коли йшов за температури близько 40°C. Після оброблення ніг гелем, вичавленим з рослини алое вера, він почав бігати, щоб зменшити кількість контактів з поверхнею дороги.

Павел Дуракевіч / Фото: guinnessworldrecords.com

Павел каже, що найважчим аспектом подорожі було знайти мотивацію продовжувати після того, як він побив попередній рекорд.

Він також зіткнувся з несподіваними труднощами, такими як "багато зупинок" поліцією, а також необхідність рухатися жвавими дорогами без пішохідних доріжок.

Вночі він спав у фургоні на колесах, яким керував його друг, що їхав слідом за ним, і харчувався переважно свіжими фруктами та овочами, які він готував у фургоні.

Павел взяв на себе цей виклик, щоб зібрати гроші для благодійної організації Diamond Soul Foundation, співзасновником якої він є, і яка підтримує людей у їхньому одужанні від наркозалежності. Вони також організовують безкоштовні тижневі табори на Сицилії для дітей з малозабезпечених сімей.

Павел Дуракевіч / Фото: guinnessworldrecords.com

Павел також зробив це, "щоб показати, що звичайні люди здатні робити надзвичайні речі, якщо вони докладають достатньо зусиль, самодисципліни та цілеспрямованості".

Після успішного досягнення світового рекорду він сказав: "Це чудове відчуття, і я здійснив свою дитячу мрію. Крім того, через залежність я майже зруйнував себе і був на самому дні, а тепер у мене є рекорд і я допомагаю іншим. Ми є дивом, яке потрібно відкрити, а не проблемою, яку потрібно виправити. Я дуже вдячний, що зміг це пережити".

Нагадаємо, "хлопчик-калькулятор" шокував здібністю блискавичного обчислювання "неможливих" сум в голові. Він встановив світовий рекорд.

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