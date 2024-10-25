Чоловік прожив глибоко в лісі понад 50 років: як він облаштувався

Американець, який провів десятиліття свого життя в лісі без електрики, розповів про те, що зробило це життя вартим того.

Про це пише LADbible.

У багатьох людей виникало бажання покинути все і поїхати жити кудись, де вони почувалися б відірваними від випробувань і негараздів великого світу. Одним з тих, хто дійсно зробив це, був Джо Голліс, який купив ділянку землі в лісі в Північній Кароліні і провів решту свого життя, розбиваючи її на власний самодостатній сад.

До нього завітав ютубер Пітер Сантенелло, якому він розповів про своє життя і причини, чому він вирішив втекти від усього цього і жити поза мережею.

Джо родом з Детройта, він приєднався до Корпусу Миру і провів три роки на Борнео, а після повернення до США відчув "культурний шок", коли повернувся і побачив "все це розмаїття речей".

Декілька років він роздумував над продовженням навчання, але врешті-решт вирішив, що "насправді не хоче вчитися", додавши: "Я просто хотів жити сам".

Джо Голліс / Фото: YouTube/Peter Santenello

Дізнавшись про землю в Північній Кароліні завдяки гіпі-комуні, з якою він жив поруч у Детройті, вони переїхали туди, але, за словами Голліса, "як і більшість гіпі-комун, вона проіснувала декілька років і розпалася". Однак він залишився і врешті-решт побудував власний будинок і ферму в лісі, де жив до кінця свого життя.

Із часом він побудував притулки для інших людей, які могли б приїхати і залишитися з ним, і сказав, що сподівається, що його ферма з часом може перетворитися на маленьке село, в якому буде жити близько восьми осіб.

"Коли я говорю про це, люди спершу думають про те, від чого їм доведеться відмовитися", - казав Джо про свій спосіб життя. "Тоді як я хочу зосередитися на тому позитивному, що ви отримаєте".

Він продовжив, що його ідея полягала в тому, щоб "перенести потреби з цивілізації" і "повернутися до задоволення потреб через прямий зв'язок з планетою, з Богом".

Джо Голліс / Фото: YouTube/Peter Santenello

Проживши десятиліття в лісі, Джо, на жаль, помер невдовзі після того, як вийшло відео на YouTube.

У листопаді 2023 року на сайті GoFundMe, створеному для збирання коштів на відновлення будинку Джо, який постраждав внаслідок пожежі, з'явилася сумна новина, що за декілька місяців до цього у нього "діагностували агресивну форму раку", і він був переведений до госпісу.

На його веб-сайті Mountain Gardens було записано, що Джо помер через три дні після цієї новини, 9 листопада.

У нещодавній кампанії GoFundMe, організатори повідомили, що Mountain Gardens постраждав внаслідок урагану "Гелен", і хоча всі будівлі, окрім одного сараю для інструментів, "дивом вціліли", зсув накрив головний сад і пошкодив доріжки довкола нього.

Нагадаємо, чоловік витратив усі заощадження, щоб купити покинуте місто-привид. Він переїхав туди 2020 року.

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