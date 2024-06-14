Чоловік прожив рік на круїзних лайнерах і розповів, скільки йому це коштувало (фото)

Чоловік, який прожив рік на круїзних лайнерах, пролив світло на те, як це було насправді – від його щомісячних витрат на проживання до найдивніших речей, які він бачив на борту.

48-річний Кевін Мартін зі штату Міссурі провів 20 років в армії і працював корпоративним юристом, перш ніж стати постійним творцем відеороликів на YouTube, присвячених подорожам.

Для свого останнього експерименту він провів 12 місяців, тестуючи різноманітні круїзи, обравши для цього компанії MSC, NCL, Princess та Royal Caribbean. Щомісяця, за його словами, він витрачав близько 1300 доларів на дешеві круїзи, з додатковими витратами на телефонні рахунки, страховку, медичне обслуговування та харчування, що в результаті становило близько 2000 доларів.

Чоловік рік прожив на круїзних лайнерах / Фото: youtube.com/@30AndAWakeUp

У своєму останньому відео на YouTube Кевін ділиться деякими "реаліями" життя у відкритому морі і починає з того, що каже, що не став би жити "рік поспіль" знову – визнаючи, що до шести тижнів є "золотою серединою".

Відповідаючи на запитання одного зі своїх шанувальників про найдивнішу річ, яку він бачив під час перебування на круїзних лайнерах, Кевін розповів історію про те, як один пасажир наповнив свої кишені "жменями" холодних, очищених креветок.

Щодо їжі, Кевін каже, що безперервне харчування "небезпечне" на кораблях, коли йдеться про підтримання форми. Детально описуючи щедрий кулінарний вибір, який він бачив, він сказав: "У вас є стільки їжі, скільки душа забажає. Ви можете мати елегантний обід в головній їдальні, можете піти до буфету і просто обрати те, що вам потрібно – стільки, скільки ви хочете. Ви можете піти до усіх спеціалізованих ресторанів. Ви можете піти на дивовижну вечерю зі стейком, ви можете піти до італійського ресторану, суші-бару... Все в такому дусі. Це просто дуже круто. У вас є необмежена кількість їжі. Ти можеш їсти здорову їжу, якщо хочеш, є безліч здорових варіантів. Ти можеш з'їсти весь торт, який хочеш, якщо хочеш їсти лише десерти. На круїзному лайнері так багато варіантів харчування".

Чоловік рік прожив на круїзних лайнерах / Фото: youtube.com/@30AndAWakeUp

Намагаючись тримати свою вагу під контролем, Кевін стежив за тим, що їсть, і наполегливо працював над тим, щоб дотримуватися щоденного підрахунку кроків. У результаті йому навіть вдалося схуднути під час круїзу.

Протягом року Кевін подорожував по всьому світу в різних місцях. Він сказав, що його улюбленим портом був Таллінн в Естонії, оскільки він "чудовий" з "брукованими доріжками і старими будівлями". А найкращим маршрутом він назвав подорож "Вогнем і льодом". Пояснюючи маршрут, Кевін сказав: "Ми вирушили з Форт-Лодердейла до Галіфаксу, Канада, а потім обігнули Ісландію і побували в трьох різних ісландських портах, і оскільки я був на маленькому кораблі "Island Princess", ми змогли побувати в багатьох місцях, куди великі кораблі не можуть дістатися. Ці маленькі містечка з населенням близько 600 осіб, глибоко в ісландських фіордах. Це було дивовижно, просто дух перехоплювало".

Чоловік рік прожив на круїзних лайнерах / Фото: youtube.com/@30AndAWakeUp

Під час круїзу Кевін сказав, що у нього не було жодних проблем, окрім підхоплення норовірусу на борту лайнера Caribbean Princess, через що його "жорстко" нудило понад чотири дні.

Окрім великої кількості їжі та відвідування різноманітних місць, Кевін сказав, що найбільшою перевагою круїзу є відсутність необхідності виконувати домашні обов'язки. Він сказав своїм глядачам: "Не треба готувати, не треба прибирати. Мені не треба застеляти ліжко. Мені не треба прибирати в душі чи туалеті. Все це зроблено за мене. Я просто розслабляюся і насолоджуюся круїзом".

Чоловік рік прожив на круїзних лайнерах / Фото: youtube.com/@30AndAWakeUp

Після свого досвіду на круїзному лайнері Кевін каже, що планує "інтегрувати" круїзи у свої плани подорожей, щоб мати змогу переїжджати з одного місця до іншого без перельотів.

Підсумовуючи свій рік у морі, він додав: "Я не шкодую, що зробив це, мені дуже сподобався мій рік на круїзних лайнерах. Всі ладнають між собою, всі мають спільний досвід круїзу, і це їх зближує. Це дійсно прекрасно. Я б хотів, щоб решта світу повчилася цьому".

Кевін Мартін / Фото: youtube.com/@30AndAWakeUp

Нагадаємо, пара відмовилася від цивілізації та 50 років живе у джунглях. Подружжя не бачило телевізора від 1980-х років і "уникає Google, наскільки це можливо".

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