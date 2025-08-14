Реклама

У Танзанії чоловік приголомшив медиків, коли вони виявили, що він прожив вісім років із ножем у грудях.

Про це повідомляє Need To Know.

44-річний пацієнт звернувся до лікарні зі скаргами на виділення гною з правого соска. Лікарі були здивовані, адже у нього не було жодних інших симптомів. Він не відчував біль у грудях, у нього не було утрудненого дихання, кашлю чи підвищеної температури, а всі життєві показники залишалися в нормі.

Медики були спантеличені, поки чоловік не згадав подію, що сталася майже десять років тому. Під час «жорстокої сутички» він отримав численні порізи на обличчі, спині, грудях і животі, які тоді були оброблені лікарями.

За словами пацієнта, відтоді його життя минало «спокійно», аж поки він не помітив, що з-під соска почав витікати гній.

Пацієнт звернувся до медиків через 8 років після інциденту / © Jam Press

Рентген грудної клітки виявив справжню причину незвичних симптомів — всередині грудної клітки застрягло велике лезо ножа. Воно проникло через праву лопатку, дивом не зачепивши жодного з життєво важливих органів.

Ніж у грудях пацієнта / © Jam Press

Під час операції хірурги обережно вилучили ніж, а також видалили гній, який з’явився через відмерлу тканину. Пацієнта перевели до відділення інтенсивної терапії, де він провів 24 години, після чого його перемістили до загальної палати. Там він перебував ще 10 днів під наглядом лікарів.

Ніж у грудях пацієнта / © Jam Press

Як повідомляє Journal of Surgical Case Reports, інцидент стався у Національній лікарні Мухімбілі в Танзанії. Пацієнт добре відновився після операції, а подальші обстеження показали, що ускладнень не виникло.

