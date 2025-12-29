Чоловік приголомшив десятками рекордів, використовуючи лише свою бороду — фото

Реклама

Серійний рекордсмен Джоел Страссер зі США знову і знову доводить: його борода здатна на більше, ніж здається на перший погляд.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

45-річний батько чотирьох дітей прославився завдяки своїй густій бороді, у яку він умудряється вставляти тисячі найнесподіваніших предметів — від зубочисток до виделок, олівців і навіть ялинкових прикрас.

Сам Джоел запевняє, що зупинятися не планує: «Мій інтерес до встановлення рекордів найближчим часом не зменшиться!».

Чоловік, який працює у сфері страхових виплат, розповідає, що відкрив «унікальні можливості» своєї бороди випадково.

Він сказав: «У ній випадково опиняється стільки їжі та інших речей, що я зрозумів, що вона дійсно добре тримає предмети. Мені стало цікаво, а що буде, якщо я спробую тримати в ній якісь предмети?».

І саме з цього експерименту почалася серія світових рекордів.

Джоел Страссер / © Guinness World Records

Усі речі, які Джоел Страссер помістив у свою бороду заради рекордів:

7 липня 2018 року — найбільша кількість зубочисток у бороді — 3500

21 листопада 2019 року — найбільша кількість паличок для їжі в бороді — 520

21 листопада 2019 року — найбільша кількість гольфті в бороді — 607

14 березня 2020 року — найбільша кількість виделок в бороді — 121 (пізніше цей рекорд було покращено)

Джоел Страссер / © Guinness World Records

19 червня 2020 року — найбільша кількість паперових соломинок у бороді — 534

17 листопада 2020 року — найбільша кількість прищіпок для білизни на бороді — 359

31 грудня 2020 року — найбільша кількість олівців у бороді — 450 (пізніше цей рекорд було покращено)

21 вересня 2021 року — найбільша кількість олівців у бороді — 456

Джоел Страссер / © Guinness World Records

17 листопада 2021 року — найбільша кількість олівців, вставлених у бороду за одну хвилину — 59

18 червня 2022 року — найбільша кількість паличок, вставлених у бороду за одну хвилину — 86

5 листопада 2022 року — найбільша кількість виделок у бороді — 126

2 грудня 2022 року — найбільша кількість ялинкових кульок у бороді — 710

Джоел Страссер / © Guinness World Records

18 лютого 2023 року — найбільша кількість ватних паличок у бороді — 2470

4 жовтня 2023 року — найбільша кількість паличок для їжі, вставлених у бороду за одну хвилину (команда з двох осіб) — 104, Девід Раш і Гаррет Сміт (обидва США)

5 грудня 2023 року — найбільша кількість трубочок для чищення у бороді — 1150

9 грудня 2023 року — найбільша кількість цукеркових паличок у бороді — 187 (пізніше цей рекорд було побито)

14 березня 2024 року — найбільша кількість шампурів для барбекю у бороді — 600

Джоел Страссер / © Guinness World Records

16 грудня 2024 року — найбільша кількість цукеркових паличок у бороді — 200

30 серпня 2025 року — найбільша кількість свічок на бороді — 613

Про свої досягнення Джоел говорить із захопленням: «Це неймовірне відчуття! Побити рекорд Гіннеса ніколи не набридає. Отримати сертифікат, що підтверджує рекорд, теж дуже круто. Я ніколи не думав, що досягну стількох неймовірних світових рекордів».

Втім, за кожним рекордом стоїть чимало болю і терпіння. Найскладнішими, за словами рекордсмена, виявилися прищіпки для білизни — волосся постійно потрапляло у пружини й виривалося. Окремим викликом стали й цукеркові палички.

Цьогоріч він планував установити ще один святковий рекорд — із омелою, однак спроба провалилася через вартість і якість рослин.

Втім, Джоел уже налаштований на нову спробу: «Я перегрупуюся і краще спланую все, щоб напевно побити рекорд з найбільшою кількістю омели в бороді на Різдво 2026 року!».

Джоел Страссер / © Guinness World Records

Історії з бородою Джоела надихнули й інших рекордсменів. Зокрема, Аня Баннаш зі США встановила рекорд, розмістивши 711 гольфті у волоссі, побачивши приклад Страссера.

Сам Джоел зізнається, що такі моменти приносять не менше радості, ніж власні перемоги: «Я був дуже радий, коли вона побила цей рекорд, було дуже приємно бачити її успіх».

Окрім «бородатих» рекордів, він пробує себе й в інших дисциплінах — від марафону казино до дальності кидка кукурудзяного мішечка.

Та найбільша нагорода для нього — знову й знову бачити своє ім’я на сторінках Книги рекордів Гіннеса: «Це здійснення дитячої мрії… Яка неймовірна привілегія — бути на сторінках такої знакової книги поруч із так багато легендарними людьми!».

