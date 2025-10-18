Чоловік прикидався незрячим понад 50 років та розбагатів на мільйон євро

Незрячий чоловік / © pixabay.com

В Італії 70-річного чоловіка звинувачують у грандіозному шахрайстві — він удавав із себе тотально незрячого понад пів століття, аби регулярно отримувати державні виплати по інвалідності. За цей час він зібрав понад мільйон євро.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, мешканець провінції Віченца отримував допомогу через нібито втрату зору після виробничої травми. Після офіційного визнання інвалідності чоловік безперервно отримував виплати 53 роки, пише Oddity Central.

Проте нещодавно фінансова поліція запідозрила неладне. Під час перехресних перевірок даних щось спричинило сумніви у слідчих, тож вони вирішили поспостерігати за “сліпим” пенсіонером.

Два місяці оперативники Віченци разом із колегами з Арциньяно вели за ним спостереження і записували все на відео. В результаті — шокувальні кадри: чоловік вільно пересувався вулицями, без зусиль робив покупки, уважно розглядав продукти на ринку, обережно користувався небезпечними садовими інструментами та самостійно розплачувався готівкою.

Після цього прокуратура Віченци висунула чоловікові звинувачення у шахрайстві проти держави.

Фінансова поліція повідомила про негайне припинення виплат та ініціювала податкову перевірку. Внаслідок цього було нараховано податки на понад 200 тисяч євро незаконних доходів, які відповідають сумам, отриманим за останні п’ять років — це максимальний термін, який ще підлягав перевірці.

Тепер 70-річному “фальшивому незрячогому” загрожує кримінальна відповідальність, а його справа стала гучним прикладом прогалин у системі соціальних виплат Італії.

