Чоловік п’є сечу заради здоров’я: "Роблю клізми і розбризкую її на шкіру, коли засмагаю"

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Колишній модель і автор книжки «Rippedat50: A Journey to Self Love», Трой Кейсі зі США п’є свою сечу вже багато років — і розглядає її як своєрідний діагностичний інструмент.

«Я думаю, що це дозволяє дізнатися трохи більше про себе зсередини», — сказав він в інтерв’ю The Post. «Сеча містить стовбурові клітини, амінокислоти та антитіла. Це прямий ланцюг біологічного зворотного зв’язку. Ви знаєте, що з вами не так, щойно випиваєте ранкову сечу».

Кейсі познайомив з уринотерапією тренер із дихальної практики, який після невдалого курсу хіміотерапії стверджує, що вилікувався від раку яєчок за допомогою сечової петлі. Подібно до голодування, петлювання сечі — це практика пиття лише власної сечі та додаткової води протягом певного періоду.

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Кейсі, якого називають «Сертифікованим здоровим горішком» і який раніше потрапляв до заголовків новин за засмагу свого ануса, був готовий до цього виклику. Два десятиліття по тому він став перетворювачем сечі, поширюючи добру звістку про цінність відходів.

Терапія сечею: чи справді це корисно

Хоча Кейсі переконує у значній користі для здоров’я, медичні експерти не дуже вірять у цю ідею.

Доктор Майкл Азіз, сертифікований лікар-терапевт попереджає, що вживання сечі може бути небезпечним, оскільки вона зневоднює і забруднює організм.

«Сеча — це здебільшого вода і сіль, які зневоднюють вас. Ваші нирки намагаються позбутися токсинів, і якщо ви п’єте сечу, ви повертаєте токсини назад в організм», — сказав він в інтерв’ю. «Коли люди хворіють на сечокам’яну хворобу, більшу частину інфекції в сечі становить кишкова паличка. Люди можуть серйозно захворіти від вживання сечі».

Для тих, хто приймає ліки, вживання сечі означає повторне введення виведених метаболітів назад в організм. Тим часом, рівень сечовини, що перевищує середній, може бути токсичним.

Порада номер один

Кейсі вважає за краще пити так звану «середню сечу», тобто зливати першу порцію сечі в унітаз, порційно наливати її в чашку або глечик, а останні краплі виливати назад у миску.

«Ранкова сеча містить найбільше стовбурових клітин, а якщо ви ферментуєте її протягом трьох тижнів, вона містить сотні мільйонів стовбурових клітин», — каже він.

Трой Кейсі / Фото: Certified Health Nut

Попри ризики та огиду до вживання сечі, доктор Азіз визнав, що вона не зовсім позбавлена користі.

«Ранкова сеча містить мелатонін, і її вживання може відновити і регулювати рівень мелатоніну», — сказав він.

Лікар зазначив, що гормон мелатонін є важливим антиоксидантом, і регулювання рівня мелатоніну може поліпшити настрій і сон. Однак через ризик токсичності та забруднення він рекомендує пацієнтам не пити сечу.

«Ви п’єте сечовину, і це може спричинити проблеми; потрапляння сечовини до шлунково-кишкового тракту може спричинити отруєння», — каже він.

Ліки від неприємного запаху з рота

Кейсі потягнуло до пиття сечі після тривалої боротьби з важким дисбактеріозом кишківника, дисбалансом бактерій у мікробіомі.

Але Кортні Сміт, зареєстрована дієтологиня та фахівчиня з діабету наголошує, що це не спосіб лікування.

«Пити сечу — це не вирішення проблеми», — сказала вона в інтерв’ю. «Якщо у вас проблеми зі шлунком, я рекомендую пройти медичне обстеження у гастроентеролога. По-друге, ви можете збільшити споживання пребіотиків і пробіотиків, щоб поліпшити мікробіом кишківника».

Древній еліксир

Хоча методи Кейсі можуть здатися екстремальними — або, принаймні, вкрай неапетитними для більшості — вони жодним чином не є новими чи оригінальними.

У Старому Завіті, у Книзі Приповістей (5:15), є заповідь: «…пий воду з власної цистерни, текучу воду з власної криниці», що свідчить про те, що наші пращури справді пили сечу.

Доктор Джонатан Дженнінгс, сертифікований терапевт з Медичних офісів Мангеттена, зазначає, що «цукровий діабет» перекладається як «проходження через солодке», оскільки стародавні лікарі діагностували цей стан, пробуючи сечу людини на смак, щоб визначити, чи схожа вона на мед.

Якщо повернутися ще далі, то 5000-річні священні індуїстські тексти підтримують практику Шивамбу, або пиття сечі для омолодження. Шивамбу, що застосовується в аюрведичній медицині, названий на честь індуїстського божества Шиви, творчої, захисної сили Всесвіту.

«Шива — це той, хто ковтає отруту; ось чому він синій», — розповіла Кейт О’Доннелл. «Сеча має отруйну природу; ваше тіло позбавляється речей, які йому не потрібні, але ідея полягає в тому, що, випиваючи її, ви можете створити антитіла. Якщо ви зможете подолати цю дивність, це матиме терапевтичну користь».

Від одного кінця до іншого

Знавець дивацтв, Кейсі також витримує свою сечу для використання в клізмах, вірячи, що слизові оболонки в анусі активізуються і вберуть стовбурові клітини, присутні в сечі. Кейсі вважає, що ці клізми промивають його кишківник і допомагають йому вирізати шість кубиків на пресі.

Окрім визначення м’язів, доктор Азіз каже, що сеча містить мінімальну кількість стовбурових клітин і може допомогти у відновленні тканин, але він не знає про жодні дослідження, які б підтверджували її використання у клізмах.

«Немає жодних наукових доказів або досліджень, які б підтверджували її ефективність», — сказав він. «Існують інші перевірені способи збільшити кількість цих клітин, зокрема, здорова дієта, вживання чорного шоколаду та чорного чаю».

Доктор Азіз пояснив, що втрата стовбурових клітин є характерною ознакою процесу старіння: «Ви не хочете виснажувати свої стовбурові клітини, але намагатися отримати їх через клізму з сечею — це все одно, що бути піддослідним кроликом».

Щодо аналогії з піддослідним кроликом, Кейсі сприймає своє тіло як експеримент, що постійно розвивається.

«Мої дослідження — це безпосередній досвід. Мені не соромно», — каже він. «Частина моєї роботи полягає в тому, щоб знищити сором і провину за те, що я людина. Я журналіст-розслідувач, який робить репортажі про власну наукову лабораторію, якою є моє людське тіло. Якщо це резонує зі мною інтуїтивно, то я спробую це зробити».

Трой Кейсі / Фото: Certified Health Nut

Цей безпосередній досвід також містить використання сечі місцево, як промивання очей, і як частину його протоколу детоксикації.

«Просто нанести сечу на шкіру — це дуже потужно. Це добре для дихання. Позбавляє від болю. Це заряджає мене енергією і піднімає настрій», — каже він.

Кейсі, який живе в Скоттсдейлі, штат Аризона, США, вважає за краще наносити сечу на шкіру перед прийманням сонячних ванн.

«Мені дуже подобається сидіти з нею на сонці. Я наношу її на тіло і виходжу на свій електровелосипед», — каже він. «Коли вона у глечику, вона пахне аміаком, але коли вона потрапляє на тіло і на неї потрапляє сонце, вона стає схожою на мої власні парфуми, на мускус. Пахне неприємно, але це теж ліки. Ви знаєте, що це означає бізнес».

І цей смердючий бізнес справді є, і частково підтримується наукою.

Хоча сеча, безумовно, не може виконувати роботу сонцезахисного крему для запобігання раку шкіри та старінню, доктор Азіз і доктор Дженнінгс зазначають, що сечовина, яка міститься в ній, виявилася ефективною для пом’якшення нігтів і шкіри, і її зазвичай додають до косметичних продуктів, щоб заспокоїти хронічні захворювання, такі як псоріаз та екзема.

«Сечовина має протигрибкові та протимікробні властивості і допомагає за себорейного кератозу та екземи», — каже доктор Азіз, який додає, що місцеве застосування «ймовірно, спрацює, але він краще б використовував крем».

Кейсі вважає, що велика фарма навмисно придушує природні методи зцілення, подібні до тих, що існують в аюрведичній традиції, намагаючись перешкодити людям зцілювати себе через самих себе.

Повертаючись до витоків інтуїтивного здоров’я, Кейсі закликає тих, хто цікавиться сечею, подумати про ковток або бризок власної сечі: «Незалежно від того, чи ви купаєтеся в ній, чи п’єте її, чи витримуєте її, вона просто має стільки сили. Психологічно вона не підходить для всіх людей. Застосовуйте її, якщо це резонує з вами; не застосовуйте, якщо не резонує».

Нагадаємо, названо три види сиру, які захищають організм від небезпечних старечих захворювань.