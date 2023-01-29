Чоловік ретельно спланував власну смерть, щоб здивувати гостей на похороні

Бразилець розлютив своїх друзів і сім'ю, коли інсценував власну смерть, щоб дізнатися, хто прийде на його похорон.

60-річний Бальтазар Лемос із бразильського міста Курітіби тривалий час займається організацією всіляких приватних урочистостей, включно із похоронами. У січні цього року він вирішив провести одну жалобну церемонію і для себе, щоб дізнатися, скільки людей шкодуватимуть за його відходом із життя.

Про це повідомляє бразильське видання Otempo.

На своїй сторінці в соціальній мережі він опублікував повідомлення про те, що "на початку цього сумного дня нас покинув Бальтазар Лемос. Більше інформації буде доступно найближчим часом".

Раптова недуга

Напередодні він опублікував на тій же сторінці фотографію, зроблену перед лікарнею Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу, з якої можна було припустити, що чоловік потрапив туди на лікування.

Сім'я Лемоса була шокована, коли побачила це оголошення, тому що ніхто не знав, що у нього проблеми зі здоров’ям і він може опиниться в лікарні. Один із його племінників побіг до клініки, але виявилося, що за останні кілька днів туди не потрапив жоден пацієнт на ім’я Бальтазар Лемос.

"Воскресіння" з мертвих

Однак, трагічна звістка уже поширилася і люди почали віддавати йому останню шану в коментарях на його сторінці в соцмережі і запитувати, що стало причиною смерті. Пояснень не було, натомість через деякий час після першого оголошення "хтось" опублікував дату, час і місце похорону.

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18 січня друзі та родина Бальтазара Лемоса зібралися в невеликій каплиці в його рідному місті Куритиба. В якийсь момент з гучномовця почувся голос Бальтазара, який розповідав про його життя, і деякі з присутніх почали плакати, вважаючи, що це запис.

Але через кілька хвилин двері вівтаря відчинилися, і він з’явився перед нажаханим натовпом. Деякі з присутніх розплакалися, а інші просто втратили дар мови.

"Для мене він загинув"

Потім чоловік пояснив, що він інсценував свою смерть, щоб побачити, хто прийде на похорон, після чого присутні почали звинувачувати його в жорстокості. Історія Бальтазара Лемоса швидко поширилася в соціальних мережах, і місцеві ЗМІ зв’язалися з ним, щоб дізнатися більше про його мотивацію.

Він стверджував, що ні на мить не хотів завдавати людям болю, але це був єдиний спосіб дізнатися, хто насправді переживає за нього.

"Я придумав ідею п’ять місяців тому... Правда, я хотів знати, хто буде на мене скаржитися. Я нікому не казав, що збираюся робити, бо хотів, щоб план спрацював. Я не хотів нікого заподіяти, образити чи нашкодити. Я щиро прошу вибачення ", - сказав він.

Але більшість людей не знаходили йому виправдання, бо думали про те, через що пережила мати Бальтазара Лемоса, 80-річна хворої жінки в інвалідному візку.

"Я знаю його з 2001 року. Мені здається, що ця історія жахлива. У мене був сумний день, а потім я відчув обурення. Для мене він загинув", - сказав близький приятель Бальтазара Лемоса.

Нагадаємо, співробітники похоронного бюро в центральній Айові (США) були шоковані, коли жінка, яку доставили як покійну, виявилася живою.

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