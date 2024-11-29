Чоловік рік не міг запліднити дружину з "найбезглуздішої" причини

Чоловік спантеличив людей, розкривши причину, чому він не міг запліднити свою дружину, попри те, що рік намагався зробити все можливе, щоб вона завагітніла.

Про це пише Daily Star.

30-річний чоловік, який вирішив не називати своє ім'я, написав у популярну рубрику сексуальних порад Slate, що після візиту до лікаря, щоб обговорити проблеми з фертильністю у нього та його дружини, лікар сказав йому, що проблема не в безплідді. Натомість медику довелося сказати, щоб він "припинив користуватися презервативами під час сексу".

Спантеличений чоловік додав, що і він, і його дружина походять із країни, де користування презервативами було втовкмачено їм як спосіб уникнути ЗПСШ.

"Лише за декілька хвилин, але одних з найдовших у моєму житті, лікар у клініці пояснив, як насправді працюють презервативи, і що ми не могли завагітніти з моєю дружиною, тому що я був у презервативі, коли ми займалися сексом", - написав чоловік. "Я ніколи не почувався таким ідіотом, як тоді, коли виходив з того офісу".

Користувачі Мережі були спантеличені його історією: "Невже його дружина теж не знала про це?", "Я щиро переймаюся, що людство зайшло "так далеко", "Ситуація хлопця гірша, ніж дивуватися, чому ти вагітнієш, якщо ніколи не користуєшся презервативом".

Як не дивно, використання презервативів не було причиною його звернення. Чоловік розповів, що після того, як він відмовився від контрацепції, у нього виникла еректильна дисфункція, коли він намагається зайнятися сексом. Він писав: "Іноді я можу підняти його на хвилину або близько того, але потім він в'яне назад. Я не знаю, чи то відчуття без презерватива відрізняються, чи то я просто схильний думати про свій величезний конфуз у лікаря, але у мене нічого не виходить, коли я намагаюся займатися сексом без презерватива".

У відповідь на це юзери запропонували йому звернути увагу на ліки від еректильної дисфункції і повернутися до клініки репродуктивного здоров'я.

Нагадаємо, свекруха забороняла невістці займатись сексом з її сином. У результаті, жінка переїхала жити до своїх батьків.

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