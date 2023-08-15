Чоловік ризикнув життям та урятував дику вівцю, яка застрягла на краю скелі – фото

Чоловік ризикував своїм життям, щоб урятувати вівцю, яка застрягла на краю скелі, коли почався приплив океану.

Про це пише ladbible.com.

Прогулюючись уздовж узбережжя у Вулакомбі, Велика Британія, він та його дружина Джиллі помітили безпорадну тварину на задньому тлі однієї зі своїх фотографій.

"Я робила мальовничі фотографії і помітила цю вівцю, що застрягла на цій скелі", - сказала Джіллі. "Вона дивилася на нас так, ніби казала: "Допоможіть". Якби ми залишили її, вона б померла. Ми не могли піти. Ми не могли жити з думкою про те, що якщо…".

Вівця на скелі / Фото: SWNS

Кріс додав: "Не було схоже, що хтось ще збирався допомогти або навіть помітив її".

Тому вони вдвох вирішили провести рятувальну операцію.

"Раніше я займався скелелазінням, - сказав Кріс. — Я досить стійкий, тому вирішив, що найкращий вибір для мене спробувати врятувати".

Втім, знайти відповідний рятувальний шлях до тварини виявилося досить складно для досвідченого скелелаза.

"Камінці були зазубреними та дуже гострими, з крутими краями та обмеженими опорами для ніг, які були справді неприємними, особливо у вологому стані", — сказав він. "Моя дружина залишалася на вершині скелі, щоб покликати на допомогу, якщо щось піде не так, але успіх був на нашому боці, а вівця була занадто виснажена, щоб здіймати шум".

Рятувальна операція тривала близько пів години / Фото: SWNS

Щойно Кріс дістався вівці, Джилл сказала, що тварина стала ще більш дратівливою.

"Спочатку вона панікувала і рухалася до води, тому Кріс схопив її та заспокоїв", - сказала вона. "Зрештою, він надів її на шию, однією рукою тримався за передні лапи, а другою виліз на скелі".

Кріс перекинув 50-кілограмову вівцю через плече і відніс тварину назад до безпечного місця. Він сказав, що рятувальна операція зайняла близько 30 хвилин.

Чоловік врятував вівцю на скелі / Фото: SWNS

Джиллі додала, що бідна вівця мала такий вигляд, ніби вона вмирала з голоду. Тому після того, як вона швидко лягла, щоб віддихатися, вівця підійшла і з'їла трохи трави.

"Справа в тому, робиш ти чи ні, і чи ти береш на себе ризик. Але ми вирішили, що просто не можемо залишити її там вмирати", - сказала вона.

Кріс додав: "Мені не подобається бачити, як тварини страждають. Особливо якщо я можу допомогти".

Нагадаємо, загадкове послання в пляшці збило з пантелику мисливців за скарбами. Стало відомо, що там було написано.

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