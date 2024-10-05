Чоловік різко змінив спосіб життя і відклав понад $50 тисяч за короткий час

24-річний американець Майкл Хікі вирішив жити в машині, працювати доставником їжі та описувати в соцмережах свої пригоди. Це дозволило йому всього за чотири місяці відкласти понад 50 тисяч доларів.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Звичайний день Майкла починається із пошуків місця, де можна припаркувати машину, щоб переночувати. Вранці настає 10-годинна кур'єрська зміна, під час якої він доставляє їжу та напої, заробляючи до 300 доларів на день.

Але найбільший прибуток йому приносять соціальні мережі: за його пригодами стежать 669 тисяч підписників. Платформа YouTube платить йому 385 доларів, TikTok — 114 доларів, Facebook — 63 долари, а Instagram — 65 доларів. Таким чином Майкл заробляє по 927 доларів на день, витрачаючи гроші тільки на їжу і бензин.

Підписники Майкла не тільки підтримують його, але й пропонують допомогу, хоча й не всі поділяють його ентузіазм, вказуючи на важкі умови його життя. Причому дехто вбачає в його історії відображення складнощів сучасної економіки, коли люди змушені вдаватися до крайніх заходів заради скромного житла.

Накопичені кошти американець планує вкласти в купівлю землі та будівництво маленького будинку у Флориді. Такі крихітні будинки стали популярними в США завдяки їхній доступності та екологічності. Цей тренд зростає, оскільки багато американців вважають ставки за іпотекою грабіжницькими.

Нагадаємо, ірландський письменник Марк Бойл майже 20 років тому вирішив повністю відмовитися від готівки після розмови, яка змінила життя, і тепер живе без води, електрики та Інтернету.

Читайте також: