Чоловік роками отримує гроші від держави, але не шукає роботу: в чому річ

Житель Німеччини Амер Г. роками отримує соцдопомогу без вимоги шукати роботу / © Bild

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У Німеччині розгортається резонансна історія навколо державної соціальної допомоги. Центр зайнятості у Віттені роками не вимагає від місцевого жителя шукати роботу через побоювання «небезпечних ситуацій». Чоловік гарантовано отримуватиме виплати до 2027 року.

Про це пише BILD.

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У німецькому місті Віттен чоловік, який став відомим завдяки публічному читанню Корану, продовжує отримувати державні виплати, попри те, що ще від 2023 року місцевий центр зайнятості фактично вивів його зі стандартної системи працевлаштування. Таке рішення ухвалили через побоювання працівників щодо можливих «небезпечних ситуацій».

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У службовому записі за серпень 2023 року зазначено, що працевлаштування чоловіка на ім’я Амер Г. у звичайному форматі неможливе через його «передісторію». Також у документі наголошується, що «не слід провокувати потенційно небезпечні ситуації».

Згодом Амера Г. перевели до категорії клієнтів, тимчасово «звільнених від активізації». За інформацією видання, відповідний статус чинний до грудня 2026 року, тоді як виплати чоловікові погоджені щонайменше до липня 2027-го.

Нині Амер Г. продовжує отримувати 563 євро щомісяця. Водночас його припинили регулярно запрошувати на зустрічі щодо працевлаштування, а також майже не пропонують участі у відповідних програмах чи вакансіях.

У самому центрі зайнятості відмовилися надавати коментарі щодо цієї конкретної ситуації, пояснивши це необхідністю дотримання правил захисту персональних даних.

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До слова, в Іспанії електрика звільнили за те, що він випив 3 л пива під час обіду та вживав алкоголь у робочий час. Проте Верховний суд Мурсії визнав звільнення незаконним, зобов’язав компанію поновити працівника або виплатити йому 47 тис. євро компенсації.

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