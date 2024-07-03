Чоловік розбагатів на 50 000 доларів завдяки номерному знаку авто незнайомця

Мешканець Меріленду, США, використав набір чисел, які він скопіював із номерного знака іншого автомобіля, щоб зіграти у лотерею, та виграв приз у розмірі 50 000 доларів (два мільйони гривень).

Про це пише UPI.

Він розповів, що часто запам'ятовує номерні знаки на дорозі або на місці аварій і використовує їх у розіграші Pick 5.

Один з таких наборів чисел прикрасив його білет на розіграш 26 червня, і він вгадав усі п'ять цифр, що випали: 2-0-5-3-3. Білет приніс йому джекпот у розмірі 50 000 доларів.

"Я був щасливий і схвильований, коли мої п'ять цифр випали", - сказав гравець.

Чоловік поділився, що його виграш піде на відкриття ощадного рахунку для онука.

Нагадаємо, 75-річна пенсіонерка розбагатіла на 5 мільйонів доларів після завершення лікування раку. Також вона святкувала свій день народження.

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