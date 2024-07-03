Чоловік розбагатів на 50 000 доларів завдяки номерному знаку авто незнайомця

Його звичка призвела до чималого виграшу.
Мешканець Меріленду, США, використав набір чисел, які він скопіював із номерного знака іншого автомобіля, щоб зіграти у лотерею, та виграв приз у розмірі 50 000 доларів (два мільйони гривень).
Про це пише UPI.
Він розповів, що часто запам'ятовує номерні знаки на дорозі або на місці аварій і використовує їх у розіграші Pick 5.
Один з таких наборів чисел прикрасив його білет на розіграш 26 червня, і він вгадав усі п'ять цифр, що випали: 2-0-5-3-3. Білет приніс йому джекпот у розмірі 50 000 доларів.
"Я був щасливий і схвильований, коли мої п'ять цифр випали", - сказав гравець.
Чоловік поділився, що його виграш піде на відкриття ощадного рахунку для онука.
Нагадаємо, 75-річна пенсіонерка розбагатіла на 5 мільйонів доларів після завершення лікування раку. Також вона святкувала свій день народження.
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