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Чоловік розбагатів на мільйон доларів через три дні після того, як його кинула кохана

Чоловік розбагатів на мільйон доларів через три дні після того, як його кинула кохана

Чоловік розбагатів на мільйон доларів / Фото: pixabay.com

Попри розрив, він почувається мегащасливим.

День святого Валентина для самотнього чоловіка з Іллінойсу, США, став незабутнім, оскільки він зірвав джекпот в мільйон доларів всього через три дні після розриву зі своєю дівчиною.

Про це пише UPI.

Американець розповів, що не чекав на свято через страждання, пов’язані з колишньою, але його настрій змінився після того, як він купив скретч-квиток Monopoly 50X.

"Після того, як я подряпав виграшний квиток, я запанікував", - сказав переможець. "Я одразу відчув, як змінилося моє життя".

Він сказав, що виграшний білет є поворотом долі в багатьох відношеннях.

"Я божеволів, зберігаючи в секреті цей мільйон доларів", — сказав він. "Я не маю особливої людини, з якою я міг би поділитися своїми важливими новинами, тому що ми з моєю дівчиною порвали за три дні до того, як я купив виграшний квиток. Ви можете сказати, що мені не дуже пощастило у любовній сфері, але це нормально, бо тепер я справді зірвав джекпот!".

Нагадаємо, жінці присудили 1,6 млн доларів компенсації через скасування співбесіди. Відомо, у чому причина.

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