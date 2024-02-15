Чоловік розбагатів на мільйон доларів через три дні після того, як його кинула кохана

День святого Валентина для самотнього чоловіка з Іллінойсу, США, став незабутнім, оскільки він зірвав джекпот в мільйон доларів всього через три дні після розриву зі своєю дівчиною.

Про це пише UPI.

Американець розповів, що не чекав на свято через страждання, пов’язані з колишньою, але його настрій змінився після того, як він купив скретч-квиток Monopoly 50X.

"Після того, як я подряпав виграшний квиток, я запанікував", - сказав переможець. "Я одразу відчув, як змінилося моє життя".

Він сказав, що виграшний білет є поворотом долі в багатьох відношеннях.

"Я божеволів, зберігаючи в секреті цей мільйон доларів", — сказав він. "Я не маю особливої людини, з якою я міг би поділитися своїми важливими новинами, тому що ми з моєю дівчиною порвали за три дні до того, як я купив виграшний квиток. Ви можете сказати, що мені не дуже пощастило у любовній сфері, але це нормально, бо тепер я справді зірвав джекпот!".

Нагадаємо, жінці присудили 1,6 млн доларів компенсації через скасування співбесіди. Відомо, у чому причина.

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