Чоловік розігрівав Біг Мак у мікрохвильовці 30 хвилин: він був шокований, що з ним сталося (відео)

Чоловік потримав Біг Мак у мікрохвильовій печі цілих 30 хвилин, щоб побачити, що станеться з класикою фастфуду.

Користувач TikTok Гаррі під ніком Microwaving30Mins став Інтернет-сенсацією завдяки своїм експериментам про те, як різні продукти витримують мікрохвильову піч. Його останній трюк стосувався легендарного Біг Мака з McDonald's.

У вірусному кліпі Гаррі подає бургер, а потім ставить його в мікрохвильову піч, встановлену на задньому дворі. Він пожартував: "Хоча це правда, що продукти McDonald's, як правило, не гниють, вони ніколи нічого не говорили про те, як вони будуть поводитися в мікрохвильовці, чи не так?".

Після півгодинного інтенсивного розігрівання в мікрохвильовій печі, під кінець якого з'явився дим, результат виявився "неймовірно жирним". Бургер затвердів та залишив жовтувату пляму на тарілці.

Гаррі прокоментував: "Твердий як камінь, неймовірно жирний, знизу проступають вусики затверділої яловичої рідини. Це саме те, чого я очікував від переробленого продукту з Макдональдса після 30 хвилин у мікрохвильовій печі".

Результат приголомшив багатьох глядачів, а один з них сказав, що це відео змусило його відмовитися від замовлення фастфуду. Інші користувачі запропонували блогеру протестувати в приладі інші продукти. Ідеї варіювалися від чайних пакетиків і кавунів до желе або котячого корму.

Нагадаємо, чоловік був шокований станом чизбургера, загубленого у машині на декілька років. Він розбив його молотком.

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